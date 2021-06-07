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Жантай Малатаев получил удостоверение мастера спорта КР по гольфу

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- Вячеслав Аникин
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В минувшую субботу в спортклубе "Кленовый лист", который находится в селе Кара-Жигач Аламудунского района, состоялась церемония вручения удостоверения "Мастер спорта Кыргызской республики" известному нашему гольфисту, 18-летнему Жантаю Малатаеву. Это почетное звание он получил за серию побед в престижных международных соревнованиях. Удостоверение мастера молодому талантливому спортсмену вручали вице-президент Национального Олимпийского комитета Кыргызстана Канат Аманкулов и начальник отдела анализа и развития спорта высших достижений Госагентсва по физической культуре и спорту Марат Аскарбеков.

Первым выступил Канат Аманкулов, который в своей краткой речи, в частности, заявил: " Два года назад, когда я занимал пост директора Госагентства по физической культуре и спорту, мы утвердили новые правила присвоения этого почетного звания. То есть, для того,чтобы стать мастером спорта необходимо побеждать не только в республиканских турнирах, но и в международных соревнованиях. Жантай Малатаев выполнил необходимые нормативы. Он занимал первые и призовые места в США и других странах. Таким образом, Жантай стал в Кыргызстане первым мастером спорта нашей страны по гольфу".

Марат Аскарбеков в свою очередь сказал: " Мы пристально следим за успехами Жантая Малатаева. Рады, что в кыргызстанском спорте появилась еще одна яркая звездочка. Желаем ему войти в когорту лучших профессионалов мира и успешно выступать на олимпиадах и самых престижных международных турнирах".

Жантай Малатаев начал заниматься гольфом в 8 лет.Первые шаги на гольфистских полях он сделал в спортклубе "Кленовый лист", но потом из-за отсутствия соперников его возраста, переехал в казахстанскую Академию по этому виду спорта. Там Жантай Малатаев всуоре стал одним из самых успешных учеников, он побеждал практически на всех юношеских соревнованиях, а в 15-летнем возрасте совершил гольфистское чудо, сделав так называемый hall in one, то есть послал мячик точно в лунку с дальнего расстояния. Такой удар удается сделать далеко не каждому гольфисту-профессионалу.

Вскоре Жантай Малатаев понял, что и в Казахстане ему уже неинтересно выступать и потому он поступил в Академию гольфа штата Флорида (США). За время учебы в этом специализированном учебном заведении кыргызстанец почти до совершенства освоил науку гольфа и побеждал во многих турнирах.

Два года назад одаренного гольфиста из Кыргызстана увидели тренеры спортклуба Университета штата Теннесси (США). В этом высшем учебном заведении Жантай Малатаев учится маркетингу и продолжает победное шествие по гольфистским полям мира.

На данный момент Жантай Малатаев в мировом рейтинге гольфистов-любителей занимает 2844 место, а год назад находился на 4800 позиции.То есть, прогресс в его игре очевиден. Всего в этом списке находятся 7 тысяч спортсменов. Конечно же, Жантай Малатаев мечтает войти в рейтинг профессионалов и выступить на Олимпиаде-2024 в Париже под флагом Кыргызстана. Другой мечты у этого спортсмена нет.

Дома Жантай Малатаев погостит несколько недель. За это время он планирует провести мастер-классы с юными гольфистами Кыргызстана и тренерами, воспитывающими молодых спортсменов.


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URL: https://www.vb.kg/401880
Теги:
гольф, Кыргызстан
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