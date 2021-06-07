Омурбек Бабанов пишет из СИЗО ГКНБ - оправдывается

Арестованный ранее экс-премьер-министр Омурбек Бабанов написал письмо из СИЗО ГКНБ. Текст опубликован на странице политика в Facebook. В своем послании политик говорит о претензиях по поводу судебного процесса, а также опровергает обвинения в свой адрес.

В частности, возмущается из-за того, что журналистов не пустили в зал заседаний.

Кроме того, он называет абсурдными обвинения в свой адрес, ссылаясь на то, что именно он, будучи премьер-министром, "вернул государству 16300 гектаров от Кумтора и создал госкомиссию сразу же после решения ЖК".

Также Бабанов пишет о том, что он "публично раскрывал экологические преступления "Центерры", выступал за изменение Соглашения", в также "заставил Кумтор выделить деньги в объеме 21 миллиона долларов для финансирования и помощи для малоимущих".

Напомним, 31 мая Омурбек Бабанов был задержан по подозрению в коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор". Ему было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 ч.2 (Коррупция) УК КР.

2 июня состоялось заседание Первомайского районного суда Бишкека по избранию Омурбеку Бабанову меры пресечения. Суд решил, что в он проведет два месяца в СИЗО ГКНБ.

Также, отметим, ранее, суд решил, что задержание экс-премьера было законным и обоснованным.