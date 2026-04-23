В КНУ прошла конференция к 25-летию ШОС

- Назгуль Абдыразакова
В Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына прошла Международная конференция молодых исследователей "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию", приуроченная к юбилею Шанхайской организации сотрудничества.

Мероприятие объединило представителей научного сообщества, государственных органов и дипломатических миссий стран ШОС, став площадкой для обсуждения роли молодёжи, науки и образования в развитии международного сотрудничества.

В работе конференции приняли участие представители Администрации Президента Кыргызской Республики, Министерства науки, высшего образования и инноваций КР, а также дипломатических миссий Азербайджана, Индии, Казахстана, Китая, России, Турции и Узбекистана. К обсуждениям присоединились преподаватели, студенты и молодые исследователи ведущих вузов стран ШОС.

Ключевыми темами стали развитие экономических коридоров ШОС как возможности для профессиональной реализации молодёжи, трансформация системы высшего образования и новые форматы участия молодёжи в международной дипломатии.

Работа конференции прошла в трёх секциях. Участники обсудили перспективы развития логистики, торговли и цифровых технологий, вопросы повышения качества образования, а также роль молодых специалистов в формировании новых форм международного диалога.

Отдельное внимание уделено вопросам гармонизации образовательных подходов, развитию академической мобильности и внедрению успешных практик стран ШОС.

По итогам конференции участники выразили готовность к развитию совместных научных проектов, расширению академических связей и укреплению сотрудничества между странами ШОС.


вуз, Бишкек, КНУ, ШОС
