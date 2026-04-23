КР расширяет сотрудничество с Южной Кореей в сфере технологий

В рамках развития международного сотрудничества подписан меморандум о взаимопонимании между Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и южнокорейской компанией LNC Elecom Co. Ltd. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документ подписали глава агентства Равшанбек Сабиров и генеральный директор компании Ли Су-Янг.

Меморандум направлен на развитие сотрудничества и создание условий для реализации совместных проектов, в том числе в сфере инфраструктуры и устойчивого развития.

Как отмечается, взаимодействие будет охватывать ряд высокотехнологичных направлений, включая возобновляемую энергетику, электромобильность, информационно-коммуникационные технологии и системы безопасности.

Компания LNC Elecom Co. Ltd специализируется на проектировании систем солнечной генерации и накопления энергии, развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей, разработке программного обеспечения, а также внедрении систем видеонаблюдения, управления зданиями и мониторинга.