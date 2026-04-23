В Кыргызстане стартовали масштабные учения "Коопсуздук-2026"

- Светлана Лаптева
На территории Иссык-Кульской и Ошской областей началось совместное командно-штабное и мобилизационное учение "Коопсуздук-2026". Маневры охватывают город Каракол, Джети-Огузский и Ак-Сууйский районы на севере страны, а также Араванский и Узгенский районы на юге.

Церемония открытия состоялась в Караколе. В ней приняли участие начальник Генерального штаба ВС КР генерал-майор Тариэль Отонбаев и полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Бакытбек Жетигенов. Выступая перед участниками, глава Генштаба подчеркнул, что подобные учения стали регулярной практикой, позволяющей наладить тесное взаимодействие между военным руководством и местными органами власти.

В рамках официальной части полковник М. С. Мамбетов передал руководству области Указ президента и оперативную Директиву Генштаба о введении военного положения в указанных местностях для отработки учебных задач. Сразу после этого участники приступили к практическому этапу: организации территориальной обороны и подготовке совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований.

Согласно сценарию СКШМУ, в учениях задействованы силы Минобороны, МВД, МЧС, ГКНБ и Минздрава. К маневрам также привлечены резервные формирования Иссык-Кульской и Ошской областей. Основное внимание уделяется стабилизации обстановки в условиях военного положения, охране стратегических объектов и развертыванию блокпостов.

Учения "Коопсуздук-2026" продлятся до 23 апреля. По их итогам будет оценена готовность органов управления и силовых структур к оперативной локализации вооруженных конфликтов.


