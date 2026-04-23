Жапаров: Кыргызстан должен получать компенсацию за воду от соседних стран

Президент Садыр Жапаров, выступая на региональном экологическом саммите в Астане, заявил, что Кыргызстан рассчитывает на справедливую компенсацию за водные ресурсы, которыми обеспечивается весь регион. По словам главы государства, республика вкладывает огромные финансовые и человеческие усилия в сохранение зон формирования воды и гидротехнической инфраструктуры, однако не получает адекватной отдачи, в том числе в виде ископаемого топлива.

Ситуация осложняется климатическим кризисом: за последние пять лет число чрезвычайных ситуаций в стране выросло втрое, а площадь обводнения сократилась на 16%. Прогнозы экспертов неутешительны - к 2060 году Кыргызстан может лишиться до 80% своих ледников, что создаст прямую угрозу существованию всей Центральной Азии. Тревожные процессы затронули и озеро Иссык-Куль: за последние десятилетия его уровень упал почти на 14 метров, а количество впадающих в него рек сократилось со 100 до 39.

Садыр Жапаров напомнил, что ежегодно на территории Кыргызстана формируется около 50 млрд кубометров воды. Из этого объема внутри страны остается лишь 12 млрд кубометров, тогда как львиная доля ресурса уходит соседям: Узбекистан получает порядка 23 млрд, Китай - 7 млрд, Казахстан - 5,5 млрд, а Таджикистан - около 2 млрд кубометров.

В связи с этим президент предложил пересмотреть форматы регионального партнерства. Он считает, что государства-потребители воды должны участвовать в модернизации гидротехнических сооружений, компенсировать затраты поставками энергоресурсов и инвестировать в водную безопасность. На данный момент Кыргызстан тратит на эти цели около 2% своего годового бюджета, чего недостаточно для полноценной работы инфраструктуры. Жапаров призвал соседние страны направлять аналогичную долю своих бюджетов на общие нужды водной безопасности и выработать прозрачные механизмы распределения ресурсов.