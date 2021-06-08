МВД: Продолжаются усиленные поиски Орхана Инанды

Продолжаются усиленные оперативно-следственные мероприятия по розыску Орхана Инанды, заявляет пресс-служба МВД.

"На всей территории Кыргызстана продолжаются усиленные

оперативно-следственные мероприятия по розыску Орхана Инанды. По указанию министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции Улана Ниязбекова, по всей территории республики проводятся поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшего. Активные поиски ведутся в предгорных районах, руслах рек и каналов, на полях и сельхозугодиях, мусорных свалках и полигонах", - говорится с сообщении.

Также проверяются места строек, гаражные кооперативы, стоянки, заброшенные здания, территории заводов и фабрик, лесопосадочные полосы и парковые зоны. В поисковых мероприятиях задействованы свыше 1000 сотрудников органов внутренних дел.

Кроме того, в рамках данного досудебного производства проводятся все необходимые следственные мероприятия, опрашиваются свидетели и очевидцы.

Продолжается широкомасштабная работа по установлению местонахождения гражданина Орхана Инанды.

Напомним, что досудебное производство по розыску кыргызстанца Орхана Инанды находится на контроле министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции Улана Ниязбекова.