Погода
$ 84.41 - 84.75
€ 101.90 - 103.32

МВД: Продолжаются усиленные поиски Орхана Инанды

359  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Продолжаются усиленные оперативно-следственные мероприятия по розыску Орхана Инанды, заявляет пресс-служба МВД.

"На всей территории Кыргызстана продолжаются усиленные

оперативно-следственные мероприятия по розыску Орхана Инанды. По указанию министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции Улана Ниязбекова, по всей территории республики проводятся поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшего. Активные поиски ведутся в предгорных районах, руслах рек и каналов, на полях и сельхозугодиях, мусорных свалках и полигонах", - говорится с сообщении.

Также проверяются места строек, гаражные кооперативы, стоянки, заброшенные здания, территории заводов и фабрик, лесопосадочные полосы и парковые зоны. В поисковых мероприятиях задействованы свыше 1000 сотрудников органов внутренних дел.

Кроме того, в рамках данного досудебного производства проводятся все необходимые следственные мероприятия, опрашиваются свидетели и очевидцы.

Продолжается широкомасштабная работа по установлению местонахождения гражданина Орхана Инанды.

Напомним, что досудебное производство по розыску кыргызстанца Орхана Инанды находится на контроле министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции Улана Ниязбекова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401927
Теги:
МВД, розыск, Турция, Кыргызстан, поиски
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  