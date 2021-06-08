Погода
$ 84.41 - 84.75
€ 101.90 - 103.32

В Тверской области кыргызстанец пойдет под суд за разбой

172  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Кыргызской Республики. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Разбой" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"

Как рассказали в Следственном управлении регионального Следственного комитета РФ, установлено, что в январе 2016 года обвиняемый совместно с друзьями совершили разбойное нападение на водителя такси. Они остановили его и попросили проследовать в деревню Кривцово Калининского района, якобы для того, чтобы скрыться от сотрудников полиции. Однако по прибытию в данный населенный пункт "ввели потерпевшего в заблуждение относительно поломки автомобиля, после чего нанесли ему удары кулаками в область головы".

После этого, забрав личные вещи и денежные средства потерпевшего, на его же автомобиле скрылись с места происшествия, оставив затем машину на автостоянке перед торговым центром. А спустя несколько дней совершили очередное разбойное нападение, уже на другого водителя такси. Действуя аналогичным образом, избили, ограбили его и, завладев автомобилем, уехали на нем.

Кыргызстанец после этих преступлений скрылся, выехав за пределы Российской Федерации, и был объявлен в розыск. Но в марте 2021 года был задержан сотрудниками полиции в аэропорту "Шереметьево" в Москве и доставлен в Калининский межрайонный следственный отдел Следкома РФ по Тверской области.

"Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", сообщили в региональном СК. Его сообщников, которых ранее удалось найти, суд уже осудил по упомянутым статьям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401953
Теги:
разбой, Россия, Кыргызстан, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  