В Тверской области кыргызстанец пойдет под суд за разбой

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Кыргызской Республики. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Разбой" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"

Как рассказали в Следственном управлении регионального Следственного комитета РФ, установлено, что в январе 2016 года обвиняемый совместно с друзьями совершили разбойное нападение на водителя такси. Они остановили его и попросили проследовать в деревню Кривцово Калининского района, якобы для того, чтобы скрыться от сотрудников полиции. Однако по прибытию в данный населенный пункт "ввели потерпевшего в заблуждение относительно поломки автомобиля, после чего нанесли ему удары кулаками в область головы".

После этого, забрав личные вещи и денежные средства потерпевшего, на его же автомобиле скрылись с места происшествия, оставив затем машину на автостоянке перед торговым центром. А спустя несколько дней совершили очередное разбойное нападение, уже на другого водителя такси. Действуя аналогичным образом, избили, ограбили его и, завладев автомобилем, уехали на нем.

Кыргызстанец после этих преступлений скрылся, выехав за пределы Российской Федерации, и был объявлен в розыск. Но в марте 2021 года был задержан сотрудниками полиции в аэропорту "Шереметьево" в Москве и доставлен в Калининский межрайонный следственный отдел Следкома РФ по Тверской области.

"Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", сообщили в региональном СК. Его сообщников, которых ранее удалось найти, суд уже осудил по упомянутым статьям.