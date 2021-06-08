Дело Кумтора: "Не стоит связывать коррупционные дела с политикой"

В Кыргызстане продолжается резонансное дело "Кумтора", которое все больше и больше обсуждается в обществе. Государственная комиссия в середине мая озвучила доклад о причиненном государстве многомиллионном ущербе. Позже были задержаны и арестованы Асылбек Жээнбеков, Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов, Талант Узакбаев и Омурбек Бабанов. Были допрошены, но отпущены Темир Сариев, Игорь Чудинов и Жылдызкан Джолдошева.

Эксперт Алибек Мукамбаев отмечает, что не стоит связывать коррупционные дела с политикой.

"Не надо связывать задержания по "Кумтору" с политикой или якобы политической борьбой. Как таковой борьбы тех, кого задержали, не было. Они открыто не выступали против президента Садыра Жапарова, вообще не являлись оппонентами действующей власти. Это чисто экономическое дело.

Во-вторых, сейчас лишь стадия следствия. То есть, их задержали на срок до двух месяцев. Предстоит следствие, предстоит суд. Никто не отказывает им как гражданам Кыргызстана в защите, в том числе в суде.

Те слои общества, которые поспешили обвинить и якобы доказать их вину, конечно, тоже не правы. Все идет поэтапно. У Государственного комитета национальной безопасности есть основания задерживать, суд признал основания для вынесения такой меры пресечения как двухмесячный арест. Позиция сторонников задержанных политиков тоже закономерна, но сейчас наблюдается активная попытка увести внимание общественности в политическую плоскость, заявляя о каком-то якобы беспределе и тому подобное", - отмечает он.

По словам эксперта, нужно учитывать, что дело "Кумтора" очень большое.

"Не стоит с ним связывать политику, это дело о коррупции. Нужно отдать должное текущим политическим лидерам, они, не взирая на чины и звания, задерживают бывших чиновников и политиков, если имеются основания. Этого действительно никогда раньше не было. Можно только поприветствовать такую принципиальность", - говорит Алибек Мукамбаев.