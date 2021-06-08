"Центерра Голд Инк." держит в "заложниках" работников Кумтора

Председатель Единого представительного органа работников ЗАО "Кумтор Голд Компани" Рамис Мамбеталиев направил открытое письмо президенту и главному исполнительному лицу компании "Центерра Голд Инк." Скотту Перри.

В письме говорится, что по причине блокировки "Центеррой Голд Инк." в середине мая 2021 года доступа работников к глобальным информационным системам и сервисам КГК, в т.ч. программе по расчету заработной платы "iScala", в настоящее время возникли сложности по начислению заработной платы работников. А именно могут быть задержки в выплате отпускных, больничных, а также заработной платы работникам, для исчисления которых требуются их данные. То есть тем самым нарушаются права работников Кумтора и нормы законодательства Кыргызской Республики.

"Центерра Голд Инк." намеренно делает персонал "заложниками" ситуации, ранее определенные силы пыталась организовать на руднике забастовку. Теперь вот эта подложенная мина. Руководство канадской компании подобными действиями ставит себя в один ряд с террористами.

Законные права и интересы работающих на Кумторе не должны быть ущемлены. Сотрудники Кумтора должны своевременно и в полном объеме получать вознаграждение за свой труд.

В настоящее время персонал Компании продолжает исполнять трудовые обязанности, в том числе по обеспечению бесперебойной работы рудника Кумтор и функционированию других подразделений.

В письме Рамис Мамбеталиев дипломатично попросил содействия господина Перри "в предоставлении в самое ближайшее время доступа КГК к базам данным программы "iScala" и другим системам, обслуживающим расчет заработной платы работников КГК".

Профсоюз очень рассчитывает, что все возникшие разногласия между сторонами будут урегулированы в конструктивном и законном русле.