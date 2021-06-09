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В России готовятся к вакцинации трудовых мигрантов

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- Евгений Денисенко
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В России отрабатывают вопрос вакцинации трудовых мигрантов. Она будет проводиться во исполнение поручения президента Владимира Путина, которое он дал в ходе завершившегося на днях Петербургского международного экономического форума.

Выступая на пленарном заседании форума, глава государства попросил правительство, регионы и бизнес "совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции". При этом уточнил, что "много таких специалистов заняты в строительстве, торговле и сфере услуг, жилищно-коммунальном хозяйстве".

По сообщениям российских СМИ, в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой проинформировали, что кабинетом министров уже прорабатываются поручения президента РФ о вакцинации иностранных граждан от COVID-19. Отмечается, что "в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые уже находятся на территории страны".

О том, что вопрос вакцинации таких людей будет решен в ближайшее время, сообщили и в Роспотребнадзоре. Решение относительно возможности на территории России прививать от COVID-19 иностранцев объявят в ближайшем будущем, отметила глава ведомства Анна Попова.

По мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, прививки иностранным гражданам, работающим в России, могут делать однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". "Речь идет о людях, которые работают в стране. Президент четко обозначил", - подчеркнул министр. И добавил, что процесс вакцинации удастся решить в течение ближайших трех-четырех недель.

В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что российские фармпредприятия смогут удовлетворить спрос на отечественную вакцину от COVID-19 как для россиян, так и для мигрантов. "Вакцины хватит", - сказал Мантуров, подчеркнув, что спрос на нее для россиян также будет удовлетворен. Как подсчитали в этом ведомстве, фармкомпании продолжают наращивать производство всех четырех российских вакцин, общий объем выпуска может достигнуть 30 миллионов доз в месяц.


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URL: https://www.vb.kg/401980
Теги:
Владимир Путин
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