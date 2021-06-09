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"Власть для богатых?". Партия коммунистов КР не пойдет на выборы БГК

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- Оксана Гут
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Партия коммунистов Кыргызстана решила отказаться от участия в выборах депутатов Бишкекского горкенеша. Об этом в соцсетях заявил лидер политорганизации, экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

Он также призвал горожан бойкотировать выборы, которые пройдут 11 июля. Причина в том, отметил Масалиев, что баллотируются в БГК те партии, по вине которых отменены итоги голосования 11 апреля.

"Молодёжное крыло Партии коммунистов активно боролась за отмену, вплоть до объявления голодовки. И все это для того, чтобы партии богатых снова "боролись" за мандат!?! Власть для богатых? А власть ради сохранения богатства. (...)

Какой смысл агитировать, пытаться объяснять избирателям программу и цели партии, если вечером, накануне голосования, избирателям дадут иные "аргументы"? У коммунистов нет средств и нет желания подкупать кого-либо, но борьбу свою не остановим", - написал главный коммунист страны..


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URL: https://www.vb.kg/401984
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, закон, нарушения, Бишкек, Кыргызстан, подкуп, Исхак Масалиев
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