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Садыр Жапаров возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 июня, в рамках официального визита в Турецкую Республику посетил мемориальный комплекс Аныткабир - место упокоения первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров возложил венок к месту захоронения великого государственного и политического деятеля Турции, отдав дань уважения его памяти.

Глава государства осмотрел музей Мавзолея, оставил памятную запись в книге почетных гостей.

Мемориальный комплекс Аныткабир возведен как символ уважения заслуг Мустафы Кемаля Ататюрка перед государством и народом. Комплекс, занимающий площадь в 750 квадратных метров, вбирает в себя мавзолей, музей, парк и другие объекты.


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URL: https://www.vb.kg/402006
Теги:
президент, Турция, сотрудничество, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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