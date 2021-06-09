Садыр Жапаров возложил венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 июня, в рамках официального визита в Турецкую Республику посетил мемориальный комплекс Аныткабир - место упокоения первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров возложил венок к месту захоронения великого государственного и политического деятеля Турции, отдав дань уважения его памяти.

Глава государства осмотрел музей Мавзолея, оставил памятную запись в книге почетных гостей.

Мемориальный комплекс Аныткабир возведен как символ уважения заслуг Мустафы Кемаля Ататюрка перед государством и народом. Комплекс, занимающий площадь в 750 квадратных метров, вбирает в себя мавзолей, музей, парк и другие объекты.