Мальчик из Джалал-Абада попросил Владимира Путина отдать ему медаль прадеда

Двенадцатилетний Александр Малюженко из Джалал-Абада написал письмо президенту России Владимиру Путину. Мальчик попросил передать в семью медаль прадеда, которой он был награжден за бои на Мамаевом Кургане в Сталинграде, где он и погиб. Раньше из Минобороны семье пришел отказ в передачи даже удостоверения награды, поскольку дед – двоюродный.

Александр Малюженко с малолетства активничает в общественном объединении "Ассоциация славянская диаспора": и в ансамбле песни поет, и на масленице он первый, и в уборке братского захоронения, и в посадке деревьев "Сад Памяти".

Когда его спросили на 9 мая зачем сажать деревья в честь погибших, то подросток ответил, что "если деревья засохнут, значит, мы солдат забудем. Деревья живые, и память".

Историю своего прадеда и всех родных – участников Великой Отечественной войны, они изучают с семьей в поисковом движении Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш". Узнав на портале "Подвиг народа" о том, что двоюродный дед был награжден медалью за жестокие бои на Мамаевом Кургане, очень гордятся его мужеством. И очень горько, что и имя деда не обозначено на памятнике на Мамаевом Кургане, хотя по документам он значится среди погибших там и там же "первично похоронен".

Написали письма в Волгоградскую администрацию и военкомат и в Министерство обороны России с просьбой передать награду в семью двоюродного внука. Ведь своей семьей и детьми он не успеть обзавестись – воевал, Родину защищал, погиб. Отказ в получении хотя бы удостоверения – стал полной неожиданностью.

- В ответе так и сказано, что удостоверение к наградам передается только прямым родственникам. Родителям, детям, братьям или сестрам. Но простите, а где же логика? Понятно, что отец, мать, сестры, братья солдата давно умерли, а своей семьи у него не было. Мы постоянно говорим, пишем о сохранении памяти, о важности работы с молодым поколением, а тут такое. И как это объяснять сыну? Рассказывать, что такое бюрократизм? И на нас смотрят сотни людей. До сих пор в семьях пытаются восстанавливать истории своих семей, почему не сделать так чтобы люди смогли хранить награды дедов, честно завоеванных на войне в семейных архивах, – говорит отец мальчика Виктор Малюженко.

В поисковом движении Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" пояснили, что такая ситуация не единична.

- Даже в Волгограде, куда обращались за помощью поисковики, рассказали нами о своих личных историях, когда люди находят данные о награждении, а в Минобороны отказываются передать награду. И все считают это несправедливостью, недодуманностью, парадоксом, который нужно решить. А если говорить о Кыргызстане – для нас это странное положение – документ, который вообще не имеет логического объяснения. Мы же знаем, что на фронт уходили из больших семей все мужчины, многие погибали, пропадали без вести, у нас по данным Книги Памяти пропавших без вести больше, чем погибших и умерших от ран. И если в семье с фронта приходил хотя бы один сын или дочь, то они получали наказ от родных – найти место захоронения, установить судьбу не вернувшихся с фронта братьев или сестер.

Найти в базе данных – сообщение о награде – это чудо из чудес для таких семей! Уж поверьте, тысячи семей просят поискать "своих", умоляют, приходят в десятый и будут приходить в сотый раз, в надежде найти хотя бы упоминание о своих близких. И для таких семей – награда погибшего прадеда, деда, дяди гордость и реликвия. А если вспомнить, что награждали тогда не всех подряд – то и ценность награждения повышается во сто крат.

На наш взгляд такое положение о передаче наград наследникам, которое существует на сегодня - крайне не продуманное и мы просим его изменить. Нельзя обижать семьи героев, тем более погибших героев. В их семьях и так зияющая рана горя. Невосполнимая утрата. Вернувшиеся с фронта фронтовики после войны женились, у них появились дети и их семьям передают удостоверения. А кто же заступится за семьи погибших? – задаются вопросом поисковики.