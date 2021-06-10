В Токио из Кыргызстана поедут далеко не все, кто мог бы

Ровно два года назад бывшие руководители Государственного агентства по молодежной политике, физической культуре и спорту на пленарном заседании Жогорку Кенеша обещали, что кыргызстанские спортсмены завоюют 25 олимпийских лицензий. Сейчас борьба за вожделенные путевки в Токио–2020 (год оставлен прежним по маркетинговым соображениям) почти заканчивается. Пропуски в Страну восходящего солнца получили всего 13 наших атлетов. Выходит, спортивные чиновники выдавали желаемое за действительное?

Впервые сборная Кыргызстана как представитель суверенного государства выступила на Летней Олимпиаде в 1996 году в Атланте. На тех Играх нашу страну представляли 33 спортсмена, которые боролись за медали в девяти дисциплинах. Домой кыргызстанцы вернулись ни с чем.

Через четыре года в Сиднее выступали 48 наших атлетов, а один из них - дзюдоист Айдын Смагулов стал бронзовым призером Игр. В 2004 году в Афинах честь Кыргызстана защищали 29 атлетов, которые вернулись без медалей. В Играх–2008 в Пекине участвовал 21 наш спортсмен, борец греко–римского стиля Канат Бегалиев завоевал "серебро", а его товарищ по команде Руслан Тюменбаев - "бронзу". Игры–2012 в Лондоне для нас стали самыми неудачными. Кыргызстан представляли только 14 спортсменов, которые не смогли завоевать ни одной медали. В Рио–де–Жанейро в 2016 году поехали 19 кыргызстанцев, некоторые из них были в шаге от пьедестала почета, однако олимпийские боги, похоже, отвернулись от наших спортсменов.

Поехать в Токио готовятся только 13 человек - антирекорд! К примеру, из борцов вольного стиля лишь Эрназар Акматалиев смог весной отлично выступить на лицензионном турнире в Казахстане и получить заветную путевку. Другие известные борцы разочаровали поклонников: Улукбек Жолдошбеков, Бекболот Мырназар уулу, Алмаз Сманбеков, Эламан Догдурбек уулу не смогли добиться побед. Выходит, руководители федерации и тренеры за последние 10 лет смогли воспитать только одного спортсмена олимпийского уровня. Не слишком мало?

Судя по всему, за бортом Игр останется и пятиборец Родион Хрипченко. Он достойно сражался на многих лицензионных турнирах, но не смог победить соперников из сборной Узбекистана, в рядах которой выступало немало натурализованных россиян. Обидно, конечно, но может быть, тренерам сборной следовало учесть этот фактор.

Сейчас все средства массовой информации республики трубят о завоевании нашими боксерами на чемпионате Азии в ОАЭ четырех бронзовых медалей. На третью ступень пьедестала почета поднялись Азат Усеналиев, Акылбек Эсенбек уулу, Эркин Адылбек уулу и Рустам Ырысбек уулу. Конечно, ребят можно поздравить с успехом, но дело в том, что бронзовые награды первенств континента не дают права участвовать в Олимпиадах.

Под большим вопросом и участие кыргызстанских штангистов на Играх в Токио. В Рио–де–Жанейро Иззат Артыков сумел завоевать "бронзу", но позже наш богатырь был дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов. Сейчас Артыкова не видно на большом помосте, а его молодые товарищи по команде - Эмиль Молдодосов и Бекдоолот Расулбеков пока не могут набрать драгоценных зачетных баллов. И, судя по всему, вряд ли у них это получится.

Стараются попасть на Игры и дзюдоисты, но пока увы.

Можно долго анализировать причины неудачных выступлений наших сборников в лицензионных соревнованиях. Но, наверно, достаточно назвать три цифры. Руководители Госагентства по спорту два года назад утверждали, что 25 (!) процентов кыргызстанцев регулярно выходят на старты. Но эта цифра не соответствует действительности. Тренеры, физруки утверждают, что только 10–15 процентов наших граждан занимаются профессиональным и любительским спортом. Значит, ни о какой массовости говорить не приходится. И откуда в таком случае возьмутся таланты?