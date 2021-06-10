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Эксперт: Мы ожидаем качественный рывок в отношениях Кыргызстана и Турции

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- Бакыт Басарбек
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Вчера начался официальный визит Президента Садыра Жапарова в Турцию. В рамках визита прошли двусторонние переговоры с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и ряд других двусторонних мероприятий.

Политолог Денис Бердаков отмечает важность данного визита.

- Это первый визит такого уровня со стороны Президента в Турецкую Республику, с которой у нас значимые торгово-экономические связи, достигшие товарооборота до полумиллиарда долларов и даже больше. Есть потенциал дойти до миллиарда долларов в ближайшие годы, но пандемия серьезно изменила эти планы. Поэтому сейчас речь идет о быстром, качественном рывке и интенсификации всех договоренностей, проектов, грантовых программ, которые есть между нашими странами. Мы ожидаем, что после данного визита произойдет качественный рывок в двусторонних отношениях.

Если посмотрим на состав делегации, то увидим, что речь в ходе визита будет идти о торгово-экономических отношениях, финансово-технической поддержке, культурно-гуманитарном сотрудничестве. Будет уделено внимание большому кругу экономических программ, усилению торгового оборота, - отмечает политолог.

В ходе визита Садыр Жапаров принял участие в V заседании Высшего совета стратегического сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией, а также в работе кыргызско-турецкого бизнес-форума.

- Турция является крайне привлекательным торговым инвестором в Кыргызстан. Здесь турецким инвесторам комфортно с точки зрения языка и понимания менталитета.

Давно уже обсуждается создание структуры наподобие Кыргызско-российского фонда развития – кыргызско-турецкого фонда. Кыргызстан идет сейчас к тому, чтобы приватизировать широкий круг объектов, нацелен на привлечение широких инвестиций для создания рабочих мест. Такой проект был бы крайне интересен. Возможно, нечто подобное будет обсуждаться.

Турция для Кыргызстана – один из ключевых центров, на который завязано многое. Это и тесные родственные связи, и образовательная сфера Турции - очень хорошее, качественное образование мирового уровня (школы, университеты). Много наших кыргызстанцев работают, учатся, лечатся в Турции. Кроме того, Турция стала для нас если не первым, то вторым авиа хабом, через который мы вылетаем во весь остальной мир.

То есть, Турция - важный стратегический партнер с большим потенциалом увеличения сотрудничества по многим направлениям в культурной, гуманитарной сферах, по линии военно-технического сотрудничества и самое главное – в торговле и трансграничной торговле, в сфере инвестиций. Думаю, об этом и будет идти речь на переговорах. В целом внешнеполитическую деятельность Кыргызстана под руководством Садыра Жапарова можно оценить позитивно, так как за непродолжительный период организован ряд зарубежных визитов, результаты которых мы уже начали ощущать, - считает Денис Бердаков.

В рамках визита главы Кыргызстана в Анкару запланирована также встреча с гражданами Кыргызской Республики, студентами и представителями диаспор, общественных объединений и организаций, работающих в Турции.


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URL: https://www.vb.kg/402016
Теги:
визит, Турция, Кыргызстан, Реджеп Эрдоган, Садыр Жапаров
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