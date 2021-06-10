Дипломаты КР выясняют обстоятельства задержания кыргызстанки в Москве

Посольство КР в РФ занялось выяснением обстоятельств задержания в Москве 33-летней приезжей из Кыргызстана сотрудниками полиции. Об этом факте, по информации дипмиссии, стало известно из звонка на горячую линию консульского отдела посольства.

Звонивший, который не представился, сообщил "о незаконном задержании и избиении гражданки Кыргызской Республики М.А. в ОВМД России по району Хамовники города Москвы". Информация об этом появилась и в соцсетях.

"Состоялся телефонный разговор с сотрудником полиции И. В. Выяснилось, что гражданка М. А. была задержана в рамках полицейского мероприятия "Антитеррор" и доставлена в полицейский участок ОМВД России по району Хамовники. Далее в отношении неё было составлено постановление в соответствии со статьей 19.15.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, после чего она была отпущена"- рассказали в посольстве.

В нем также проинформировали, что направлен запрос в упомянутый отдел полиции для выяснения всех обстоятельств данного инцидента.