Погода
$ 84.00 - 84.40
€ 101.90 - 103.32

Дипломаты КР выясняют обстоятельства задержания кыргызстанки в Москве

222  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посольство КР в РФ занялось выяснением обстоятельств задержания в Москве 33-летней приезжей из Кыргызстана сотрудниками полиции. Об этом факте, по информации дипмиссии, стало известно из звонка на горячую линию консульского отдела посольства.

Звонивший, который не представился, сообщил "о незаконном задержании и избиении гражданки Кыргызской Республики М.А. в ОВМД России по району Хамовники города Москвы". Информация об этом появилась и в соцсетях.

"Состоялся телефонный разговор с сотрудником полиции И. В. Выяснилось, что гражданка М. А. была задержана в рамках полицейского мероприятия "Антитеррор" и доставлена в полицейский участок ОМВД России по району Хамовники. Далее в отношении неё было составлено постановление в соответствии со статьей 19.15.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, после чего она была отпущена"- рассказали в посольстве.

В нем также проинформировали, что направлен запрос в упомянутый отдел полиции для выяснения всех обстоятельств данного инцидента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402030
Теги:
задержание, посольство, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  