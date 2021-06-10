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Садыр Жапаров в Анкаре получил звание Почетного профессора

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 10 июня, в г. Анкара посетил и ознакомился с деятельностью Союза торговых и промышленных палат и бирж Турецкой Республики (ТОББ).

Как сообщает пресс-служба президента, во время посещения ему присвоили звание "Почетный профессор" Университета экономики и технологий ТОББ.

Президент ТОББ и председатель попечительского совета Рифат Хисарджиклыоглу, вручая Садыру Жапарову диплом и мантию "Почетного профессора" отметил, что между Турцией и Кыргызстаном всегда будут дружественные двусторонние отношения.

После торжественного вручения мантии Садыр Жапаров поблагодарил университет за оказанное уважение, отметив, что для него это большая честь.

После торжественной церемонии состоялась онлайн трансляция посадки дерева от имени президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова на территории Университета экономики и технологий ТОББ рядом с деревом, которое ранее посадил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.


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URL: https://www.vb.kg/402041
Теги:
награда, президент, Турция, Кыргызстан, экономика, Садыр Жапаров
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