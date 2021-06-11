"Плати или выселяйся!" Алле с маленькими детьми нужна помощь

У Аллы Маркус есть пятилетний сын–инвалид и трехмесячная дочь. А еще есть долги за газ, свет и воду. Общая сумма - три тысячи сомов, но из–за нее женщину могут выселить из дома, где она и так живет на птичьих правах.

Алла - из тех, о ком говорят "женщина с трудной судьбой". О ней мы уже писали в "Вечерке", когда нужно было собрать деньги на лечение старшего сына Дани ("Наедине с нуждой" "ВБ" от 23.10.2020. - Авт.). В тот момент Алла уже была беременна дочкой. Без слез рассказывать свою историю она не могла ни тогда, ни сейчас.

Добрых воспоминаний у женщины не так уж много - все они из детства. Тогда они жили в большом светлом доме - мама, папа, Алла и маленький Гриша, которого взяли из детского дома. Но все рухнуло в одночасье - родители Аллы погибли. Опеку над детьми оформила квартирантка, снимавшая у Маркусов времянку.

- Тетя Тамара жила у нас тогда уже много лет. Вроде не совсем чужая. Вот ей органы опеки и доверили нас. Нет, она не обижала меня и братишку, но и большой любви не питала. Переехала из времянки в наш дом, стала вести себя как полноправная хозяйка - здесь не стойте, тут не мусорьте... Но мы терпели, боялись, что Тамара может отказаться от нас, сдать в детский дом. Маленькие были, не понимали, что мы для нее были гарантией безбедной жизни в чужом доме. Я занималась танцами, мы с девочками собрали дэнс–группу, стали подрабатывать на мероприятиях - то на открытие магазина какого–нибудь звали, то на показ моды. А потом пригласили на гастроли в Китай. Мы были несовершеннолетними, нам разрешение давали родители, а потом каждый день звонили, контролировали. Мне же Тамара дала письменное разрешение с нескрываемым облегчением, посоветовала "зацепиться" там, денег побольше заработать. После того как закончился "танцевальный" контракт, я устроилась работать горничной в гостинице, но денег особо скопить не получалось, там очень дорогая жизнь. Накопила несколько тысяч долларов, планировала продать родительский дом, добавить и купить нам с Гришей по отдельному углу. Вернулась в Бишкек, приехала домой с подарками, а там - чужие люди. Тамара продала дом и уехала в Россию, а Гришка оказался в местах лишения свободы... - Алла рассказывает о прошлом, а по щекам у нее текут слезы.

Нужно было как–то жить дальше. Заработанные деньги таяли на глазах, нужно было оплачивать съемное жилье и услуги адвоката - Алла пыталась вернуть дом, но не получилось. Махнула рукой, решила жить, как живется. Познакомилась с парнем, он работал дальнобойщиком, гонял фуру в Казахстан. Стали жить вместе, Алла забеременела. Мужчина положил перед ней деньги на аборт, признавшись, что в Казахстане у него есть семья. Прерывать беременность Алла отказалась наотрез, тогда отец ребенка пообещал, что будет помогать по возможности. Правда, "возможности" у него с этого момента резко сократились.

Даниэль родился с пороком сердца и патологией глаз. Кардиооперацию не могли сделать до четырех лет, не было денег. Но потом нужую суму собрал и прислал папа Данечки. А вот проблему с глазами не удается решить до сих пор - по той же причине: полного отсутствия средств.

- Когда Даньке было четыре года, я увидела объявление в газете - требуется няня для двух девочек. Обязательное условие - совместное проживание. Я обрадовалась, ведь к тому моменту мне просто нечем было оплачивать съемное жилье. Оказалось, что автор объявления недавно овдовел, за его маленькими дочками некому было присматривать, пока он на работе. Решил нанять для них круглосуточную няню. Я с радостью согласилась на его условия: зарплата небольшая, зато можно было с сыном жить в доме "хозяина". Я стала работать, к девчонкам привязалась как к родным. А через несколько месяцев он мне сказал: "Алла, мы взрослые люди, давай жить как супруги".

Как потом оказалось, в это понятие мужчина вкладывал особый смысл - он перестал ей платить деньги как няне, требовал, чтобы она полностью вела хозяйство, а когда приходил пьяный, устраивал скандалы. После первого рукоприкладства женщина написала заявление в милицию. Но участковый сказал - бытовуха, мы в нее не вмешиваемся. Завтра помиритесь, прибежишь встречное заявление писать?

- Я не стала ждать "следующего раза", отвела девочек родственникам,собрала вещи и ушла вместе с сыном. Остановилась у подруги, стала думать, как жить дальше. А через две недели поняла, что беременна. Позвонила отцу ребенка, он грубо ответил: "Делай, что хочешь. Я скоро женюсь, в мою жизнь не лезь!" - вспоминает Алла.

...Беременная женщина вынуждена была скитаться по квартирам, подрабатывать уборкой домов. В начале зимы ее попросили присмотреть за девушкой с психическим заболеванием - в обмен на бесплатное проживание. Алла следила за подопечной как за старшей дочерью. Но недавно девушка сбежала из дома. Родственники женщины не стали выгонять Аллу, сказали, что найдут беглянку и все будет как раньше. Но узнав, что Алла не оплатила коммунальные услуги, поставили ей условие - в течение двух недель она погашает задолженность или съезжает.

- Общий долг - три тысячи. Но мне просто неоткуда взять эти деньги! Дочка маленькая, но мне не с кем ее оставить, чтобы взять подработку. Данечка болеет, ему срочно нужно лечение у окулиста, у него прогрессирует детская миопия. Понимаю, что сейчас всем тяжело, но у меня просто отчаянная ситуация, - плачет Алла.

Помощь Алле, Данечке и Дарие нужна любая:

возможно, у кого–то есть пустующий дом, в котором маленькая семья смогла бы пожить бесплатно некоторое время;

деньги, чтобы оплатить счета за коммунальные услуги;

оплата изготовления специальных очков для Даниэля - 3 тысячи сомов, дальнейшее лечение у окулиста - около 10 тысяч сомов;

одноразовые подгузники (3 размер);

продукты питания.

Связаться с Аллой можно по телефону 0555 14–68–46.