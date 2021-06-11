Кыргызстанцы выступят на конных играх в Подмосковье

Фестиваль "Русский мир-2021" пройдет 12-13 июня в подмосковном городе Сергиевом Посаде. Участниками его культурной и спортивной программ станут и представители различных диаспор, включая кыргызскую.

Такой фестиваль устраивается уже в пятый раз. И в нынешнем году будет приурочен к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского и ко Дню России, отмечаемому 12 июня. "Гости смогут узнать о традиционных видах спорта, быте и культуре народов России, принять участие в мастер-классах по традиционным ремеслам, а также увидеть реконструкцию сражений эпохи Александра Невского", - отметили организаторы.

Праздник открыт для всех желающих. А их, как заявлено, ожидается большое количество. В качестве почетных гостей приглашаются различные официальные лица, сотрудники посольств, в том числе кыргызского. Познакомить гостей с культурой и традициями своих народов здесь готовятся и представители диаспоральных сообществ.

Основные события в рамках спортивно-культурной части фестиваля развернутся на Благовещенском поле Свято-Троицкой Сергиевой лавры (крупнейший центр образовательной и издательской деятельности Русской православной церкви). Различные мероприятия на нем будут проходить 13 июня с 10:00 до 20:00. Гвоздем программы, как и прежде, станет большой конно-спортивный праздник.

Свое мастерство на нем, рассказали в Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, вновь продемонстрируют и конники-кыргызстанцы.

"Наши соотечественники будут принимать участие в этом фестивале уже в третий раз. Они успешно представляли республику и на многих конно-спортивных состязаниях, проводившихся в последние несколько лет в Подмосковье. Намерены удержать высокую планку и теперь. Готовимся также выступить в концертной программе, предложить посетителям блюда национальной кухни, работы народных мастеров-умельцев", - говорит почетный председатель этого Совета Раимкул Аттокуров.

Напомним, что совсем недавно уроженцы Кыргызстана стали участниками еще одного подобного праздника - фестиваля национальных игр, состоявшегося в городе Раменское Московской области. Он был приурочен к 60-летию первого полета человека в космос, 76-летию Победы в Великой Отечественной Войне и окончанию месяца Рамадан. Организаторами выступила Ассамблея народов России, при поддержке Министерства физической культуры и спорта и Духовного управления мусульман Подмосковья. Почетным гостем фестиваля стала Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат, которая и вручила кубок победителю скачек.