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Конфликт на границе. "Роль Мирзиеева, как миротворца, возрастает"

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- Бакыт Басарбек
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На первый взгляд поездка президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Таджикистан сразу после приграничного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном воспринимается как поддержка действий соседней страны. Однако если изучить суть подписанных договоров во время визита, то можно ясно понять направление. Своими размышлениями по этому поводу с редакцией VB.KG поделился политолог Бакыт Бакетаев.

"Все подписанные договора направлены на развитие экономического и культурного сотрудничества, что в первую очередь влияет на миротворческие процессы. На фоне взаимных неконструктивных приграничных претензий таджикско-узбекские отношения развиваются в конструктивном русле и полном взаимопонимании.

Мудрая международная политика Шавката Мирамоновича вселяет надежды народам центральноазиатских республик на мирное урегулирование приграничных вопросов, особенно, это важно для Кыргызстана и Таджикистана.

В настоящее время идет гонка вооружений в Кыргызстане и Таджикистане. С обоих сторон ястребы разжигают в интернете межнациональную рознь и ненависть. Россия и Казахстан щедро направляют различные вооружения конфликтующим сторонам. Турция имеет намерение поставить в Кыргызстан БТ2 (Байрактар), которые имели исключительный успех в азербаджано-армянском военном противостоянии.

На этом фоне роль президента Узбекистана Мирзиеева, как миротворца, возрастает изо дня в день", - заявил политолог.


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URL: https://www.vb.kg/402066
Теги:
приграничные конфликты, Таджикистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан
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