Нехватка поливной воды в КР обернется повышением цен на основные продукты

Нехватка поливной воды в Чуйской области неизбежно обернется повышением цен на основные продукты питания. Чтобы не допустить удорожания, не допустить проблему странового масштаба, Минсельхозу необходимо работать 24 часа в сутки. Об этом на пресс-конференции 11 июня заявил экс-министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.

Как сообщили участники мероприятия, из-за проблем фермеров Чуйской области с поливной водой 60% посеянного урожая засохнет. Поэтому решение этого вопроса не требует отлагательств.

"Нужно организовать штаб, которое возглавит Минсельхоз. Штаб должен работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Чтобы сгладить ситуацию, нужно работать, координировать действия всех органов, которые связаны с водой - районные управления водного хозяйтва, районные управления аграрного развития. Нужно тесно взаимодействовать с айыл окмоту, чтобы они включались в работу с фермерами и Ассоциациями. Выявить проблемные точки, и за каждой закрепить координатора от Минсельхоза. Он должен головой отвечать за это участок, чтобы фермеры не понесли там потери. Судьбы людей, семей решаются", - призвал Токтогазиев.

С его слов, экстренные меры необходимы, так как "все остальное уже потом будет не важно".

"Надо понимать, что цены, которые сейчас и так высокие, будут еще расти летом, осенью, зимой. Производство кормов, сырье для продуктов питание - это все может очень сильно сказаться на ценах. Чуйская область кормит все государство. Если проблема не будут здесь решена, то она перерастет в проблему странового масштаба. Стоимость кормов очень сильно влияет на стоимость молока, яиц, мяса - курицы и т.д. Соответственно это мультипликативно сказывается на всем.

(...) Никакая смена структуры и политические перестановки и реформы внутри министерств не смогут завтра прокормить людей. Надо все на паузу поставить и полностью сфокусироваться на задаче с обеспечением фермеров поливной водой", - выступил экс-глава Минсельхоза.

По данным фермеров, на сегодня уже тюк сена стоит 230 сомов, тогда как в тот же период прошлого года цена была 130-140 сомов. Ячмень: 20-21 сом (прошлогодние цены: 10-11 сомов). Пшеница: 22-23 сома - приемка на комбинатах (в 2020: 11-14 сомов).

"Нижняя зона за Ат-Башинским каналом, там ситуация плачевная. Богарные земли практически выгорели все. Какую урожайность там люди возьмут - большой вопрос. В республике будет недобор этих культур. Нужно срочно спасать оставшиеся культуры", - заявил представитель Ассоциации кукурузоводов КР Какштыкс Виталий.