Китай временно закроет границу с Кыргызстаном

В связи с празднованием "Праздника драконьих лодок" в Китайской Народной Республике пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" 14 июня 2021 года будут временно закрыты для перемещения грузов. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики.

Пропуск транспортных средств и грузов возобновится 15 июня 2021 г.

Напоминаем, что пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" функционируют по особому алгоритму, предусматривающему только перемещение товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.

Автор: Бегимай Карыбекова