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Китай временно закроет границу с Кыргызстаном

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В связи с празднованием "Праздника драконьих лодок" в Китайской Народной Республике пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" 14 июня 2021 года будут временно закрыты для перемещения грузов. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики.

Пропуск транспортных средств  и  грузов возобновится  15 июня 2021 г.

Напоминаем, что пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" функционируют по особому алгоритму, предусматривающему только перемещение товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.

Автор: Бегимай Карыбекова


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URL: https://www.vb.kg/402070
Теги:
граница, Китай, Кыргызстан
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