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Госагентство водных ресурсов: В июле ситуация с поливом будет еще тяжелей

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- Оксана Гут
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В июле ситуация с дефицитом поливной воды будет еще тяжелей. Об этом сообщил заместитель директора Госагентства водных ресурсов Абдыбай Жайлобаев.

Он рассказал, что по Кыргызстану 1 млн 24 тыс гектаров орошаемых земель. И только 23% из них орошается водохранилищами, остальные земли - горными источниками.

"Водохранилища, находящиеся на нашем балансе, были заполнены полностью еще 10 марта. За исключением Кировского водохранилища, там из-за аварии, накоплено 480 млн при проектной мощности в 550 млн. кубометров. Ну. можно считать, что водохранилища мы заполнили. Но большая часть земель орошается из горных местных источников. Пришла вода - есть возможность орошения, нет воды - нет возможности. Ориентируясь на прогноз водности, который нам дает Гидромет, накопления снега в горах происходило в пределах от 30 до 69 %. Т.е. наши горные источники будут иметь низкую водность. Основной приток реки Чу река Чон-Кемин. По нормам она должна давать приток в 50-55 куб.м. в сек. Сейчас - 18 куб.м. в сек. Водность составляет 61%", - поведал Жайлобаев.

Не лучше ситуация обстоит на Орто-Токойском водохранилище.

"Орто-Токойское водохранилище в 470 кубов в этом году мы открыли на 120 кубов в секунду, 3 мая, такого еще не было. При продолжении такого попуска и при низкой приточности воды к 17-18 июля Орто-Токойское водохранилище будет сработано. Т.е. мы будем иметь в июле еще более тяжелую картину", - предупредил замдиректора Госагентства.

Что касается предпринимаемых мер, по словам Жайлобаев, создан штаб, который проводит проверки водораспределения.

"Имеет место много случаев самовольного водозабора. Поэтому эффективность работы штабов, во многом зависит от того, кто входит в их состав. Самовольный водозабор принял размах, и это мешает нормальной работе водохозяйственной системы. Говорят, что Панфиловский, Жайылский и Московский районы самые страдающие в этом плане, это правда. Панфиловский район больше месяца не может дополучить воду, так как предыдущие районы позволяют себе самовольный забор. Сейчас установлены жесткие лимиты для каждого района. Штаб следит за их соблюдением. В случае необходимости принимаются соответствующие меры. Меры по наказаниям уже применялись к главам двух районов", - сказал Абдыбай Жайлобаев.

В заключении он заявил, что для комплексного решения проблемы с дефицитом воды - для нормального функционирования водохозяйственной системы необходимо порядка 5 млрд сомов.

"Бюджет этого позволить не может и система деградирует", - резюмировал специалист.


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URL: https://www.vb.kg/402076
Теги:
вода, водоснабжение, сельское хозяйство, Чуйская область, Кыргызстан, дефицит, Минсельхоз
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