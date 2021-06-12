Посольство КР в РФ поможет вернуться домой кыргызстанке с тремя детьми

Канцелярия посольства КР в Санкт-Петербурге взяла на контроль ситуацию с гражданкой республики, находящейся в этом городе с тремя детьми. Они, как сообщали СМИ, были на днях обнаружены одни, без присмотра взрослых, на цокольном этаже дома.

Ребятишек обнаружили соседи и позвонили в полицию, в скорую помощь. На этот момент четырехлетняя девочка и годовалый мальчик находились на попечении старшего пятилетнего братика. Их передали в медучреждение для осмотра. У самого младшего диагностировали ОРВИ, его направили в больницу для лечения.

Следом сотрудники правоохранительных органов нашли мать детей. И, составив протокол о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, отпустили. Одновременно по данному факту была начата прокурорская проверка. Дело передали в органы опеки.

Как выяснили в канцелярии посольства КР, эта женщина, 23-летняя А.Ш.М., работает поваром в одной из петербургских столовых Санкт-Петербурга. Воспитывает детей самостоятельно. Они были оставлены в квартире без присмотра в связи с уходом матери на работу.

В настоящее время, по информации канцелярии, малыши находятся в городских детских больницах, где получают квалифицированную медицинскую помощь. После выписки из лечебных учреждений будет решаться вопрос о передаче их матери. Стало известно, что она планирует вернуться вместе с ними на родину.

В канцелярии посольства пообещали в оперативном порядке оформить все необходимые проездные документы для детей после завершения всех процедур по возвращению их матери. Также, как заявлено, "будет рассмотрен вопрос по сбору финансовой помощи через диаспоральные структуры Санкт-Петербурга".