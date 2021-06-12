В Бишкеке сегодня пройдет фестиваль "Русская душа"

Большой фестиваль под названием "Русская душа" пройдет в столице сегодня, 12 июня. В День России бишкекчан ждет масштабный праздник под открытым небом.

Горожан и гостей столицы приглашают провести субботу в атмосфере русской культуры - гулянья начнутся в 10 часов утра и продлятся до 9 вечера. Всех приглашают в парк имени Чингиза Айтматова с западной стороны Государственного национального русского театра драмы.

Фестиваль "Русская душа" пройдет при поддержке посольства России в Кыргызстане и мэрии нашего города, а также при содействии Координационного совета российских соотечественников в Киргизии и общественной организации "Союз соотечественниц".

Гостей праздника ждут концерт, ярмарка–продажа, гастрономический фестиваль с дегустацией блюд русской кухни, игры, показ мод, мастер–классы для детей и взрослых, интерактивная программа "Русский хоровод". Во время фестиваля состоится конкурс среди участников ярмарки на лучшее оформление своего товара или подачу услуги.