Погода
$ 84.23 - 84.63
€ 101.90 - 103.40

Педагоги-кыргызстанцы вновь стали лауреатами Пушкинского конкурса

198  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жюри подвело итоги очередного, уже 21-го по счету международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка. В число его лауреатов вновь вошли педагоги из Кыргызстана.

Конкурс традиционно проводила "Российской газетой" при поддержке правительства Москвы. Тема его в этом году звучала так: "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?". Участникам было предложено порассуждать о том, с какими трудностями они столкнулись в процессе онлайн-работы, к которой пришлось прибегнуть из-за пандемии, и какие возможности увидели в новом формате.

Победителями стали пятьдесят человек, они представляют Армению, Белоруссию, Болгарию, Венгрию, Грузию, ДНР, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Косово, Монголию, Польшу, Приднестровье, Сербию, Сирию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Турцию и Чехию. Таким образом, число лауреатов за все годы достигло 1050, они проживают почти в полусотне стран мира.

Как отмечала председатель оргкомитета, заместитель главного редактора "РГ" Ядвига Юферова, "тысяча человек из 45 стран сегодня в семье пушкинских лауреатов: от Бреста до Пекина, от Вашингтона до Нарына - везде работают паромщиками культур учителя русского языка".

Цель Пушкинского конкурса, как заявлено, – моральная и материальная поддержка самых энергичных и талантливых педагогов-русистов из различных государств. Лауреаты награждаются дипломами и денежными премиями. Конкурс зародился в 2000 году на круглом столе "Моя родина - русский язык", поддержку начинанию оказали правительство Москвы и Министерство иностранных дел России. С тех пор ежегодно в оргкомитет приходят сотни творческих работ на различные темы.

В прошлом году ею стала "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского". Поступило более 500 работ педагогов-русистов из 42 стран, в том числе из Узбекистана - 112, из Беларуси -56, из Армении и Кыргызстана - по 22 эссе и так далее. По традиции лауреатами стали 50 человек. Но в год 75-летия Победы было разрешено принять участие и лауреатам прежних лет, для них была выделена дополнительная квота - 25 премий. В число 75 победителей вошли от Кыргызстана четверо его представителей - Сыргак Автандилов, Динара Кийизбаева, Антон Чугуев, а также - Ольга Лепеева, лауреат первого и юбилейного двадцатого конкурсов.

В нынешнем году ряды лауреатов-кыргызстанцев пополнили Анаргуль Джолдубаева, Жылдыз Молдалиева, Гульмира Стамалиева, Лидия Чичерина.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции церемонию награждения победителей пришлось в минувшем году провести в онлайн-формате. В оргкомитете выразили надежду, что на сей раз это удастся сделать в традиционном очном формате. "В начале сентября, по традиции, пригласим 50 лауреатов в Москву (очень надеемся, что в этом году вирус не поразит наши планы). Мы постараемся показать, как всегда, лучшие театры и музеи, подарить сердечность и тепло нашим уникальным подвижникам", - сказала Ядвига Юферова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402096
Теги:
конкурс, Россия, поэт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  