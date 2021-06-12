Педагоги-кыргызстанцы вновь стали лауреатами Пушкинского конкурса

Жюри подвело итоги очередного, уже 21-го по счету международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка. В число его лауреатов вновь вошли педагоги из Кыргызстана.

Конкурс традиционно проводила "Российской газетой" при поддержке правительства Москвы. Тема его в этом году звучала так: "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?". Участникам было предложено порассуждать о том, с какими трудностями они столкнулись в процессе онлайн-работы, к которой пришлось прибегнуть из-за пандемии, и какие возможности увидели в новом формате.

Победителями стали пятьдесят человек, они представляют Армению, Белоруссию, Болгарию, Венгрию, Грузию, ДНР, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Косово, Монголию, Польшу, Приднестровье, Сербию, Сирию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Турцию и Чехию. Таким образом, число лауреатов за все годы достигло 1050, они проживают почти в полусотне стран мира.

Как отмечала председатель оргкомитета, заместитель главного редактора "РГ" Ядвига Юферова, "тысяча человек из 45 стран сегодня в семье пушкинских лауреатов: от Бреста до Пекина, от Вашингтона до Нарына - везде работают паромщиками культур учителя русского языка".

Цель Пушкинского конкурса, как заявлено, – моральная и материальная поддержка самых энергичных и талантливых педагогов-русистов из различных государств. Лауреаты награждаются дипломами и денежными премиями. Конкурс зародился в 2000 году на круглом столе "Моя родина - русский язык", поддержку начинанию оказали правительство Москвы и Министерство иностранных дел России. С тех пор ежегодно в оргкомитет приходят сотни творческих работ на различные темы.

В прошлом году ею стала "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского". Поступило более 500 работ педагогов-русистов из 42 стран, в том числе из Узбекистана - 112, из Беларуси -56, из Армении и Кыргызстана - по 22 эссе и так далее. По традиции лауреатами стали 50 человек. Но в год 75-летия Победы было разрешено принять участие и лауреатам прежних лет, для них была выделена дополнительная квота - 25 премий. В число 75 победителей вошли от Кыргызстана четверо его представителей - Сыргак Автандилов, Динара Кийизбаева, Антон Чугуев, а также - Ольга Лепеева, лауреат первого и юбилейного двадцатого конкурсов.

В нынешнем году ряды лауреатов-кыргызстанцев пополнили Анаргуль Джолдубаева, Жылдыз Молдалиева, Гульмира Стамалиева, Лидия Чичерина.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции церемонию награждения победителей пришлось в минувшем году провести в онлайн-формате. В оргкомитете выразили надежду, что на сей раз это удастся сделать в традиционном очном формате. "В начале сентября, по традиции, пригласим 50 лауреатов в Москву (очень надеемся, что в этом году вирус не поразит наши планы). Мы постараемся показать, как всегда, лучшие театры и музеи, подарить сердечность и тепло нашим уникальным подвижникам", - сказала Ядвига Юферова.