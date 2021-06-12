Адвокаты Кыргызстана: Суд США не может рассматривать дело Кумтора

Центерра Голд Инк. инициировала обращение "Кумтор Голд Компани" и "Кумтор Оперейтинг Компани" в суд США о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, который пока только изучит обращения о признании этих компании банкротами.

СМИ, не разбираясь в тонкостях американского законодательства и судопроизводства, заочно присудили победу канадской компании, что является некорректным предположением.

Судья суда по банкротству Лиза Беккерман только начала изучение материалов. Она предоставила юристам, отстаивающим интересы Кыргызстана, более месяца для подготовки соответствующей петиции о невозможности разбирательства по данному делу в суде США. Так что по заявлению Центерры Голд Инк. о признании КГК и КОК банкротами, решение пока еще не принято и вопрос о подсудности данного дела судом США не разрешен. Что касается процедуры автоматического приостановления, вызвавшей резонанс в обществе, подобная процедура вводится, как только соответствующе заявление о банкротстве поступает в суд.

Чтобы понять, почему рассмотрением о банкротстве занимается суд США, следует разобраться в истинных намерениях Центерры Голд Инк., которая преподнесла информацию суду по банкротству в искаженном виде.

Существует мнение, что таким образом Центерра Голд Инк. пытается избежать ответственности за свои противоправные действия в Кыргызской Республике и, возможно, попытается использовать активы КГК для достижения своих преступных целей.

Как известно, с 15 мая 2021 года Центерра Голд Инк. отключила все компьютерные системы, обеспечивающие жизнедеятельность рудника и работу всего персонала КГК. Таким образом, компания поставила жизни людей, работающих на руднике, под угрозу…, что в итоге и привело к введению Кабинетом Министров в отношении КГК временного внешнего управления.

Центерра Голд Инк. утверждает, что соглашения, заключенные ею и правительством Кыргызстана в 2009 году, регулируются правом штата Нью-Йорк. Также в США находится основной банковский счет КГК, по которому осуществляются все взаиморасчеты компании с поставщиками. По мнению Центерра Голд Инк., именно эти два обстоятельства позволяют инициировать процесс банкротства в США.

Однако, адвокаты, отстаивающие интересы Кыргызской Республики в США, заявили о невозможности рассмотрения данного дела судом США. По их мнению, указанные Центерра Голд Инк. аргументы не являются достаточными для того, чтобы суд США признал право КГК и КОК на рассмотрение петиции о банкротстве в США.

КГК и КОК зарегистрированы в Кыргызстане и соответственно подчиняются законам Кыргызской Республики, что отражено в соглашениях 2009 года; Кыргызская Республика - суверенное государство и обладает соответствующим международным иммунитетом. Это означает, что суды о банкротстве юридических лиц, являющихся субъектами КР, могут рассматриваться только на территории нашей страны. КГК не имеет поставщиков товаров, работ и услуг, которые являются резидентами США, и права которых могли быть нарушены в результате признания этих двух компаний банкротами.

Так что, ставить окончательную точку в разрешении судом США дела о банкротстве горнорудных компаний, пока еще рано.