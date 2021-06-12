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Кыргызстан и Турция подписали соглашение в области сельского хозяйства

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- Бакыт Басарбек
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Заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызстана Азамат Мукашев рассказал о достигнутых соглашениях в рамках официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Турецкую Республику.

По его словам, между соответствующими министерствами Кыргызстана и Турции подписано соглашение о карантине растений.

Данный документ дает возможность сторонам максимально согласовать карантинные требования, ограничив ввоз болезней и объектов подкарантинного наблюдения.

Также кыргызской стороной сделаны предложения открыть заводы по переработке фасоли в Таласской области, а также по глубокой переработке кукурузы и картофеля, развитию совместного сотрудничества в области семеноводства и племенного животноводства.

Предложено организовать совместное предприятие по привлечению инвестиций в область создания ресурсосберегающих технологий - системы капельного орошения, в которой Кыргызстан очень сильно нуждается.

Проведена встреча с Союзом сельскохозяйственных кредитных кооперативов Турции, имеющей более 600 тыс. членов. Турецкой стороне предложены инвестиционные проекты по переработке сельскохозяйственной продукции, сотрудничество и развитие кооперативной системы в Кыргызстане.

Параллельно проведена рабочая встреча с представителями Ассоциации производителей молока Турции, объединяющей более 800 тыс. мелкотоварных производителей молочной продукции.

"В Турции очень хорошо поставлена система государственной поддержки сельскохозяйственного сектора, к примеру, из бюджета субсидируются закупочные цены на молоко. Нам необходимо перенимать этот наработанный опыт с перерабатывающими предприятиями. С Ассоциацией достигнуто соглашение по предоставлению программного обеспечения по сопровождению производителей молока", - сказал Азамат Мукашев.

Он добавил, что на бизнес-форуме прошла встреча с предпринимателем, который в течении двух лет проводит испытание органоминерального удобрения на территории Кыргызстана. Азамат Мукашев отметил, что предпринимателю окажут максимальное содействие в создании предприятия по производству данного удобрения.


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URL: https://www.vb.kg/402103
Теги:
Садыр Жапаров, сельское хозяйство, Турция, Кыргызстан
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