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В России прогнозируют небольшой поток своих туристов в Кыргызстан

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- Евгений Денисенко
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Кыргызстан не входит в топ-20 направлений у российских туристов, поэтому этим летом туда поедет небольшой сегмент. Этим мнением поделился с "Известиями" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Таким образом он прокомментировал тот факт, что вакцинированные туристы смогут посетить Кыргызстан без ПЦР-теста (предъявив лишь сертификат о прививке в цифровом или бумажном виде). По словам вице-президента РСТ, между Москвой и Бишкеком в первую очередь происходит деловой обмен, а не туристический.

"Киргизия не входит в топ-20 у российских туристов. Поэтому после решения принимать вакцинированных путешественников кто-то, конечно, в Киргизию поедет, но небольшой сегмент. Хотя сама ситуация позитивна и говорит о том, что постепенно увеличивается число доступных туристических направлений", - сказал Барзыкин в беседе с "Известиями".

Он также отметил, что республика не продвинута на российском туристическом рынке, а групповые туры в нее не предлагаются. Кроме того, существует логистические препятствия для посещения Кыргызстана, а также проблемы с инфраструктурой.

"Из стран СНГ активно как туристическое направление начал себя представлять Узбекистан. Все эти государства интересны по-своему, но об этом мало кто знает в России. Поэтому Киргизия - это недоиспользованный потенциал, надеюсь, что в дальнейшем она будет востребована", - заключил Барзыкин.

Согласно информации Ассоциации туроператоров России, Кыргызстан вошел в ТОП-10 по количеству зарубежных поездок россиян (учитывая все цели визита) в первом квартале текущего года. В таком перечне, cоставленном на основе данных Погранслужбы ФСБ РФ, республика заняла 9 место. Число поездок по сравнению с первым кварталом 2020 года в нее увеличилось на 13.6 процента, но подавляющее большинство их – нетуристические (частные, деловые, персонал транспортных средств).

Вместе с тем, Кыргызстан попал в список лучших мест для туристов в 2021 году, составленном известным американским изданием The New York Times. В этот перечень вошли также остров Пуло-Кондор во Вьетнаме, испанский город Кордова, Гаити, озеро Мичиган в США, японский Хоккайдо, Сибирь и другие места. Как утверждает газета, в ближайшие месяцы они могут стать самыми популярными направлениями для туристических поездок.

Кроме того, британским изданием The Guardian Кыргызстан также был включен в список из 12 стран, рекомендуемых для посещения в текущем году.


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URL: https://www.vb.kg/402106
Теги:
Россия, туризм, Кыргызстан
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