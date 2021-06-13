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Президент КР поздравил работников легкой промышленности с праздником

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 13 июня, поздравил работников лёгкой промышленности с профессиональным праздником - Днем работника легкой промышленности Кыргызской Республики.

Ниже текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые работники и ветераны легкой промышленности!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем работника легкой промышленности Кыргызской Республики!

Легкая промышленность является одним из приоритетных и стратегически важных направлений экономического развития страны.

Благодаря упорному труду, продуманным действиям руководителей и работников текстильного, швейного, обувного производств и переработки кожи наращивается социально-экономический потенциал страны.

Широкий, качественный и доступный ассортимент выпускаемой продукции отечественной легкой промышленности позволяет удерживать лидирующие позиции в экспортных поставках республики, укреплять спрос и потребность на основных экспортных рынках.

В отрасли трудятся настоящие патриоты и мастера своего дела, которые сохраняют традиции предыдущих поколений, успешно осваивают новые технологии, что способствует стабильному ее развитию и повышению конкурентоспособности отечественных товаров.

Предприятия легкой промышленности в значительной мере обеспечивают занятость населения на рынке труда республики, что положительно отражается на качестве жизни наших граждан. Профессии швей, закройщиков, модельеров-конструкторов являются одними из самых востребованных специальностей в республике. Вместе с тем, в ближайшее время государством предусматривается направить усилия на подготовку квалифицированных кадров, соответствующих новым производственным требованиям.

Последствия пандемии коронавируса негативно отразились на экономическом положении всех стран мира, и сегодня траектория развития должна быть ориентирована на максимально полное использование конкурентных преимуществ нашей страны.

Государством будет продолжена работа по поддержке данной приоритетной отрасли, будет оказано содействие в реализации крупных проектов, качественная организация которых позволит создать десятки тысяч рабочих мест и перейти на новые масштабы уровня ее развития.

Выражаю огромную благодарность каждому работнику и глубокую признательность ветеранам легкой промышленности за добросовестный труд, неоценимый вклад в развитие экономики республики в целом.

Искренне желаю вам и вашим близким счастья, крепкого здоровья, благополучия, новых производственных успехов и реализации намеченных планов!".


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URL: https://www.vb.kg/402114
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан
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