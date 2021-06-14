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Театр "Учур" показал спектакль "Мать Олениха" на фестивале "Науруз-2021"

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- Анастасия Карелина
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Бишкекский театр "Учур" со своим спектаклем "Мать Олениха" ("Болан-Ана") принял участие в XV международном театральном фестивале тюркских народов "Науруз-2021", прошедшем с 7 по 13 июня в Казани. В данном российском смотре бишкекский коллектив участвует уже в пятый раз.

Фестиваль в столице Республики Татарстан проходит ежегодно и считается единственным крупномасштабным смотром национальных театров в России. В нынешнем году в программу были включены постановки коллективов из национальных республик Российской Федерации, а также трупп из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана.

Учитывая все еще сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, в этом году какие-то спектакли фестиваля зрители смогли посмотреть, сидя в зрительном зале, а какие-то в формате онлайн.

Представление Государственного молодежного театра "Учур" демонстрировалось онлайн. Видеотрансляция состоялась 8 июня.

Длится спектакль "Мать Олениха" пятьдесят минут. Жанр представления обозначен, как легенда. Автор представления - Бактыгуль Асанова. Режиссер спектакля - Болорбек Адыл уулу. Своим детищем авторы спектакля говорят нам о том, что человечество должно жить в единстве и гармонии с природой и окружающим миром. Особое место в представлении занимает музыка. Здесь звучат мелодии, исполненные на комузе, ооз комузе, чопо чооре, кыл кыяке и других традиционных кыргызских национальных инструментах.

справка "ВБ"

Государственный молодежный театр "Учур" существует с 2001 года. Он был образован на базе Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики. В труппу вошли выпускники Высшего театрального училища (института) имени М.С. Щепкина (Москва). В 2021 году театру "Учур" исполняется 20 лет.


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URL: https://www.vb.kg/402130
Теги:
Россия, театр, фестиваль, кыргызско-российское сотрудничество
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