Фермеры Чуйской области выехали в Бишкек на митинг

Фермеры Чуйской области вновь выйдут на митинг из-за проблем с поливной водой.

Как стало известно редакции VB.KG, жители сел Жаны-Жер, Пахта, Манас, Нижний Чуй выехали в столицу с требованием экстренно решить проблемы с дефицитом воды для полива.

Акция протеста назначена примерно на 11 часов и состоится на Старой площади (им. Турдакуна Усубалиева) возле дома правительства.

Напомним, накануне фермеры уже выходили с митинг. Они также провели пресс-конференцию, на которой заявили, что ситуация с поливной водой в Кыргызстане критическая, особенно в Чуйской области. По их подсчетам, из-за проблем с поливной водой 60% посеянного урожая засохнет.