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Фермеры Чуйской области выехали в Бишкек на митинг

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- Оксана Гут
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Фермеры Чуйской области вновь выйдут на митинг из-за проблем с поливной водой.

Как стало известно редакции VB.KG, жители сел Жаны-Жер, Пахта, Манас, Нижний Чуй выехали в столицу с требованием экстренно решить проблемы с дефицитом воды для полива.

Акция протеста назначена примерно на 11 часов и состоится на Старой площади (им. Турдакуна Усубалиева) возле дома правительства.

Напомним, накануне фермеры уже выходили с митинг. Они также провели пресс-конференцию, на которой заявили, что ситуация с поливной водой в Кыргызстане критическая, особенно в Чуйской области. По их подсчетам, из-за проблем с поливной водой 60% посеянного урожая засохнет.


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URL: https://www.vb.kg/402135
Теги:
вода, сельское хозяйство, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан
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