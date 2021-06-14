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На "Телефон доверия для детей" за пять месяцев поступило 47968 обращений

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники центра "Телефон доверия для детей" ежедневно и круглосуточно принимают звонки по короткому номеру 111.

К слову, обратиться за помощью специалистов могут не только дети, но и взрослые.

Из поступивших обращений 46787 звонка оказались ошибочными или ложными. Абоненты ошибались номером или спрашивали о номера скорой помощи, милиции, пожарной службы и другое.

Из зафиксированных звонков 1181 позвонивших обращались за реальной помощью и получили консультации и рекомендации. Большинство взрослых абонентов просили оказать им социальную помощь в назначении и выплате пособий "үй-бүлөгө көмөк","балага сүйүнчү", по инвалидности, по безработице, по случаю потери кормильца, оплаты услуги персонального ассистента, переосвидетельствовании группы инвалидности, устройстве ребенка и престарелого в социальное стационарное учреждение. Также обращались по вопросам усыновления и установления опеки над ребенком, вызове социального работника, открытии банковского счета для пособия, устройстве на работу.

Далее занимают обращения абонентов с психологическими расстройствами. Причины, по которым звонили люди самые разные - обида, стресс, страх, одиночество, депрессия, чувство вины, недоверие, переживания, влюбленность, апатия, усталость, комплексы, сомнения, недопонимания и ссоры с родителями, родственниками, отчимом, друзьями, нехватка внимания со стороны родителей, мания преследования, неуверенность в себе, суицидальные мысли, издевательства со стороны одноклассников.

Были обращения с просьбой оказать финансовую, гуманитарную помощь, найти жилье, психолога, юриста, логопеда, психиатра.

Необходимо отметить, что имеются случаи, когда для решения поступившего вопроса необходимо вмешательство специальных служб или организаций. В этом случае, центр перенаправляет обращение абонентов в соответствующие органы и учреждения, в зависимости от их компетенции.

Из перенаправленных обращений по жестокому обращению и насилия в отношении детей пять фактов подтвердились: две семьи взяты на учет, в одном случае ребенок направлен к психологу, по другому факту ребенок изъят из семьи и определен в реабилитационный центр, один ребенок возвращен матери от отца. Двадцать два факта не подтвердились, с семьями проведена разъяснительная работа.

Из обращений о пренебрежительном отношении к детям - один факт подтвердился, восемь обращений не подтвердились, с семьями проведена разъяснительная работа.

К четырнадцати семьям, сотрудниками районных и городских управлений труда и социального развития организован выезд на дом. С ними проведены профилактические беседы по вопросам ухода за детьми и их воспитанию, взаимоотношениям с родственниками.


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URL: https://www.vb.kg/402138
Теги:
дети, телефон доверия
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