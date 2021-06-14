"Дорогу в Эдем" покажут на МКФ в Гонконге

Фильм "Акыркы коч" ("Дорога в Эдем") покажут на Asia Film Art International Film Festival, который пройдет в Гонконге с 24 по 27 июня.

Лента режиссеров Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу включен в конкурсную программу международного кинофестиваля AFAIFF, представляющего работы режиссеров-новаторов из разных стран. В нынешнем творческом соревновании участвуют также ленты из Японии, Вьетнама, Китая, Индии.

Фильм "Дорога в Эдем" рассказывает зрителям историю пожилого одинокого писателя. Главный герой картины продает собственную квартиру, чтобы помочь тяжело больному другу, которому нужны деньги на дорогостоящее лечение. Но затем выясняется, что в помощи нуждается также и его брат, избитый коллекторами за долги.

"Дорога в Эдем" – совместное детище Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Т. Океева и общественного фонда "Билимкана". Сопродюсером стала Эльмира Осмоналиева. Сценарий фильма написали Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу. Роли в картине исполнили актеры: Марат Алышпаев, Шайыргүл Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова, Омурзак Токтомуратов, Гүлсина Чотонова. Мировая премьера фильма состоялась в Таллине на кинофестивале "Темные ночи".

справка "ВБ"

Asia Film Art International Film Festival проводится Гонконгской ассоциацией киноискусства и Ассоциацией киноискусства Макао. Фестиваль направлен на то, чтобы вдохновлять, мотивировать и награждать новые таланты.