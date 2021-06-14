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Алтыбаева про Кумтор: Канадцев не интересует экология, а только наше золото

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- Бакыт Басарбек
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"Канадцы просто хотели выкопать и забрать наше золото", - заявила в интервью VB.KG депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева. По ее словам, экология Кыргызстана их не интересовала.

Алтыбаева входила в состав депутатских комиссий по проверке ЗАО "Кумтор оперейтинг компани", созданных в 2012 и 2021 годах.

Парламентарий рассказала об огромном ущербе экологии от воздействия деятельности золотодобывающего рудника, неудовлетворительной работе менеджмента компании, неэффективном использовании средств, завышенных закупках, нерациональном использовании природных ресурсов.

"Кыргызстан готов работать с добросовестными инвесторами, кто уважает законы страны, на Кумторе девственная природа была, ледники, у ледников образовали отвалы, чистую горную воду использовали в технологическом процессе, не платили за нее, большие средства уходили для строительства офисов в Канаде", - перечислила депутат.

Все эти моменты отражены в отчетном докладе Госкомиссии 2021 года.

"Еще в 2012 году я с ужасом увидела, что из Канады завозились овощи и фрукты, клюшки для гольфа, сумки и много другой рухляди. При этом все это проходило по бухгалтерским документам. В этом году нам помогала Счетная палата, которая также выявила много нарушений. То есть завозились продукты питания, детская одежда, сумки, ювелирные изделия. И все это по завышенным ценам", - отметила Алтыбаева.

Данные товары народного потребления завозились в основном из Канады, такие нерациональные затраты отразились на получении дивидендов в бюджет Кыргызстана.

Вот "интересные моменты" из отчета депутатской комиссии: с 2002 по 2011 год КОК ввозила беспошлинно товары, не относящиеся к основной производственной деятельности, такие как: рубашки, позолоченные наградные нагрудные значки, кольца женские и мужские из серебра 925-й пробы, кольца серебряные с позолотой, сумки спортивные, багажные, дорожные, портфели, переносные кейсы, зонты простые, принадлежности для гольфа (клюшки, зонты, мячи, патрон для мячей, сумки, футболки, кепки), сотовые телефоны, бейсбольные и другие кепки, карты игральные, фонарики, пепельницы, куртки женские и мужские, туристические рюкзаки, кружки, лыжные палки, гетры, парашюты маленькие и большие, косметические средства (защитный крем для кожи от солнца, для рук), моторная лодка, бумажные салфетки и полотенца, деревянные ручки от швабры, молота, рукоятки веника, молотка, метлы, скульптуры, мундштуки, зажигалки, печатная продукция (календари, брошюры, книги, журналы, конверты) личные вещи, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении и др., на общую сумму свыше $1 млн, которые были отнесены на затраты и уменьшали прибыль кыргызской стороны.


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URL: https://www.vb.kg/402161
Теги:
Айнуру Алтыбаева, Кумтор, Кыргызстан
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