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В ГКНБ выявили налаженную схему ввоза контрабандных авто из Абхазии

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- Ренат Кольцов
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ГКНБ КР в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированных в АИС ЕРПП, по признакам преступления предусмотренных по ст.223 ч.2 (Экономическая контрабанда) УК КР, на контрольно–пропускном пункте "Чалдыбар-автодорожный" (кыргызско–казахская граница) выявлена налаженная схема ввоза контрабандных автомашин из Республики Абхазия по поддельным регистрационным документам Республики Армения.

Так, в ходе осуществления комплекса мероприятий совместно с военнослужащими ГПС ГКНБ КР, 9 июня 2021 года на КПП "Чалдыбар-автодорожный" был задержан гражданин КР "И.Т.К.", перевозивший на автотрале марки "Volvo", 8 легковых автомобилей.

При этом в ходе осмотра автотрала на одни и те же автомашины, были обнаружены:

- 8 комплектов государственных номерных знаков Республики Абхазия;

- 8 свидетельств о регистрации транспортных средств Республики Абхазия;

- 10 поддельных комплектов государственных номерных знаков Республики Армения;

- 10 поддельных свидетельств о регистрации транспортных средств Республики Армения;

- 1 поддельный комплект государственного номерного знака ГПС ГКНБ КР.

После чего, автотрал марки "Volvo" с 8 автомашинами на борту был опечатан и водворен на штрафную автостоянку.

ГКНБ КР напоминает, что согласно статьям 264 и 275 Таможенного кодекса ЕАЭС эксплуатация ввезенных из Республики Абхазия транспортных средств без таможенного оформления – незаконна. При ввозе автомашины на территорию ЕАЭС необходимо заполнить временную таможенную декларацию, которая выдается на один год, по истечению которого, это авто должно покинуть территорию ЕАЭС, либо пройти таможенную очистку.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны при заказе и приобретении автомашин из стран, не являющихся членом ЕАЭС!


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URL: https://www.vb.kg/402169
Теги:
ГКНБ, контрабанда, автомобили
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