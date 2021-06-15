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В КР полны решимости развивать школьный спорт. Но получится ли?

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- Вячеслав Аникин
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На прошлой неделе директор Государственного агентства по физической культуре и спорту Канатбек Шабданбаев провел переговоры с членом исполнительного комитета Международной федерации школьного спорта Нуржаном Нурахметовым. На встрече шла речь об организации и проведении Центральноазиатских школьных игр и о развитии школьного спорта в нашей стране.

Канатбек Шабданбаев поддержал идею проведения таких состязаний и заявил, что юные кыргызстанские спортсмены примут в них активное участие.

Возможно, директор госагентства и прав, но тем не менее проблем в нашем детском спорте более чем достаточно.

Ни для кого не секрет, что уроки физкультуры во многих школах республики проводятся формально. Выпускники Физкультурной академии не горят желанием из–за низкой зарплаты работать в школах, а потому уроки физкультуры иногда проводят даже преподаватели по другим дисциплинам.

Не лучше ситуация и в региональных детско–юношеских спортивных школах. Там тоже катастрофически не хватает тренеров, не регулярно проводятся в областях различные спартакиады среди тинейджеров.

Сейчас новые руководители госагентства полны решимости проводить круглогодичные соревнования под названием "Школьная лига". В эти состязания, по замыслам Шабданбаева и его коллег, будут вовлечены команды абсолютно всех школ республики. Но как не превратить эти состязания в пустую формальность - над этим вопросом нашим чиновникам еще предстоит "поломать голову".


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URL: https://www.vb.kg/402172
Теги:
спорт, школа, Кыргызстан
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