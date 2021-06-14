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Директор Госагентства водных ресурсов А. Сокеев получил выговор от Премьера

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- Ренат Кольцов
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Ситуация с поливной водой сложная. Важно ее решить, как можно скорее. Такое поручение дал Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов в ходе совещания по итогам рабочей поездки в Чуйскую область – сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства

"Фермеры из-за нехватки поливной воды бьют тревогу. Я их прекрасно понимаю. Отсутствие воды означает потерю урожая. Ссылаться на маловодье нельзя. Мы должны обеспечить дехкан необходимым объемом воды для получения хорошего урожая. Это вопрос продовольственной безопасности", - сказал Улукбек Марипов.

"Если не решить этот вопрос сегодня, завтра потери понесет вся страна", - подчеркнул Улукбек Марипов.

В ходе совещания директору Государственного агентства водных ресурсов при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов Сокееву Алмазу объявлен выговор.

Председатель Кабинета Министров поручил в срочном порядке представить предложения по совершенствованию ирригационной сети в целях скорейшей проработки проектных предложений.


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URL: https://www.vb.kg/402177
Теги:
водоснабжение, Чуйская область, Улукбек Марипов
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