Премьера спектакля "Енлик - Кебек" прошла в закрытом формате (фото)

В Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова состоялась премьера спектакля "Енлик Кебек". Показ прошел в закрытом формате.

Новый спектакль поставил художественный руководитель театра, режиссер Назым Мендебаиров. В основу представления легло одноименное произведение казахского писателя, драматурга, сценариста и ученого Мухтара Ауэзова. "Енлик - Кебек" - раннее произведение автора. Пьеса основана на народном предании о трагической судьбе двух молодых людей, осмелившихся поставить свои чувства выше родовых распрей. Сюжет аналогичен истории о вражде семей Монтекки и Капулетти в шекспировской пьесе "Ромео и Джульетта".

На кыргызский язык произведение перевела заслуженная артистка Кыргызской Республики Жипариса Кочорбаева. В спектакле использованы стихи казахского поэта, писателя и переводчика Мукагали Макатаева, также переведенные на кыргызский язык. В качестве художника-постановщика над спектаклем работал заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Юлдаш Нурматов. Костюмы создавала Зухра Мукамбетова.

Как рассказал корреспонденту VB.KG директор КНАДТа имени Т.Абдумомунова Асылбек Озубеков, постановка приурочена к 80-летию заслуженного артиста Кыргызской Республики Нурканбека Турсунбаева. В спектакле звучит и его авторская музыка, написанная специально для этой постановки.

Легенду о любви джигита Кебека и красавицы Енлик, которых жестокие обычаи обрекли на трагическую гибель, показали в Большом зале. С конца 2019-го в театре идет ремонт, поэтому премьера спектакля прошла в закрытом режиме. Интересно, что кресел в зале в настоящий момент нет – новые еще только предстоит установить. И для немногочисленных зрителей специально принесли стулья. Среди почетных гостей на премьере присутствовали заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Салтанат Аманова, народный писатель Надырбек Алымбеков и другие известные личности.

Фотографии предоставлены КНАДТ имени А.Абдумомунова.