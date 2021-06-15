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В Кыргызстан на четверть сократился приток прямых иностранных инвестиций

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- Александра Василькова
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Приток прямых иностранных инвестиций в январе-марте 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года сократился на 24,4 процента и составил 112,1 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета.

В структуре прямых иностранных инвестиций по сравнению с I кварталом прошлого года отмечалось снижение притока всех составляющих, за исключением кредитов, полученных от нерезидентов, объемы которых увеличились в 3,3 раза.

Основной объем прямых иностранных инвестиций - около 91 процента - направлен в предприятия геологоразведки, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, а также сферу финансового посредничества и страхования. При этом, объем инвестиций, направленных в геологоразведку, увеличился в 7,4 раза, предприятия добычи полезных ископаемых – в 3,1 раза, оптовой и розничной торговли – на 18,1 процента, в то время как инвестиции в предприятия обрабатывающих производств снизились в 7,7 раза, сферу финансового посредничества и страхования – в 2,9 раза.

Объемы поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ в сравнении с январем-мартом 2020 года сократились на 28,3 процента, в основном, за счет их снижения из Канады в 1 304,4 раза (обрабатывающие производства), Швейцарии – в 4,1 раза (финансовое посредничество и страхование), Соединенных Штатов – в 3,2 раза (финансовое посредничество и страхование) и Нидерландов – на 15,9 процента (финансовое посредничество и страхование, информация и связь). Наряду с этим, инвестиции из Китая увеличились в 6,7 раза (геологоразведка, добыча полезных ископаемых), Великобритании – в 2,3 раза (геологоразведка), Турции – на 19,2 процента (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства).

В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходится на Китай (47,4 процента), Турцию (14,3 процента), Нидерланды (9,7 процента) и Великобританию (9,3 процента).


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URL: https://www.vb.kg/402200
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