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"Ак Шумкару" нужна ваша поддержка

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- Ренат Кольцов
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Сегодня, в 16:25 сборная Кыргызстана сыграет заключительный матч с Японией в отборе Чемпионата Мира в Катаре. Только победа позволит нашей команде побороться за попадание в следующий этап отборочного турнира. Наши прямые конкуренты за выход из группы сборная Таджикистана в это же время сыграет со сборной Мьянмой.

По регламенту турнира в следующий отборочный этап выходят победители групп и четыре лучшие сборные занявшие второе место. Победитель нашей группы давно известен–сборная Япония выиграла все матчи в группе и набрала 21 очко. Кыргызстан перед последним матчем занимает второе место, но в рейтинге команд, занявших второе место наша сборная последняя. У нас всего – 4 очка.

В случае если наши ребята совершат чудо и обыграют "Самураев", а сборная Мьянмы выиграет или сыграет в ничью с Таджикистаном, то в этом случае у нас будет – 10 очков. (Из-за отказа сборной КНДР участвовать в отборочном турнире очки, набранные в матчах с последней командой группы, не идут в зачет рейтинга вторых сборных. В случае победы или ничьи Мьянмы сборная Монголии опустится на последнее место, а набранные в играх с Мьянмой 6 очков пойдут нашей команде в зачет, но отнимутся три очка за домашнюю победу над Монголей.)

Если и Кыргызстан, и Таджикистан сыграют в ничью, у нашей сборной будет – 8 очков в рейтинге вторых сборных. А если матч с Японией будет проигран, а Таджикистан сыграет с Мьянмой в ничью или выиграет, то считать очки уже будут болельщики таджикской сборной.

Напомним, что первую игру на домашнем арене, наша команда хоть и проиграла со счетом 0:2, но смотрелась вполне прилично. "В первом круге мы встречались в Бишкеке. Это была достаточно неплохая игра, тогда мы показали качественный футбол, но были и индивидуальные ошибки", - вспоминает главный тренер сборной Александр Крестинин.

К сожалению, сегодня в матче не смогут принять участия несколько футболистов основного состава. Это защитники Валерий Кичин, Бекжан Сагынбаев, вратари Валерий Кашуба, Кутман Кадырбеков и Эржан Токотаев. Японская сторона относит их к категории контактных лиц с переболевшими коронавирусной инфекцией. При этом, как утверждает пресс-служба КФС, наши спортсмены сдаю ежедневные отрицательные тесты.

Тем не менее наша команда готова сыграть на максимуме своих возможностей с одной из самых сильных сборных Азии.

"Я думаю, что завтрашняя игра будет интересной. О сопернике мы знаем многое, как и они о нас. Информация есть, соответственно готовимся, как планировали. Мы знаем сильные стороны соперника, постараемся использовать их недостатки, но тоже понимаем, что соперник нас хорошо изучил." - сказал вчера Александр Крестинин на предматчевой пресс-конференции.

Несмотря на то, что шансы сборной минимальны, мы все равно верим в нашу команду. Надеемся, что на далеких островах наша сборная совершит невозможное и достойно сыграет с японской сборной.


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URL: https://www.vb.kg/402205
Теги:
футбол, чемпионат мира, Кыргызстан
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