Театр оперы и балета в Бишкеке закрывает сезон раньше срока

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева закрывает сезон раньше намеченного срока. Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

Закрывать нынешний театральный сезон 20 июня в Большом зале должна была опера-дастан Жумакадыра Каниметова "Ак-Мөөр" в двух действиях. Но было принято решение отменить данное представление и попрощаться со зрителями на день раньше.

"Сезон театр закроет 19 июня. В этот день в Малахитовом зале состоится камерный концерт с участием ведущих солистов оперы. В программе примут участие заслуженные артисты Кыргызской Республики Тилек Найманбаев, Айбек Саралаев, лауреаты международных конкурсов Бакыт Алмабеков, Адис Ардинатов, солисты Салима Маматова, Айзирек Момунова, Умут Тилегенова, Медияана Байитова и другие. Прозвучат популярные песни кыргызских авторов", - пояснила руководитель литературно-драматургической части Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Елена Мягкова.

Всех зрителей, кто собирается прийти на концерт "Журөктөгу ырлар", убедительно просят быть в медицинских масках.