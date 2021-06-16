В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве мужчины. Ему 17 лет

Задержан 17-летний подозреваемый в убийстве в Панфиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

14 июня примерно в 01:01 часов в дежурную часть ОВД Панфиловского района поступило сообщение по факту обнаружения трупа мужчины, азиатской внешности примерным возрастом 35-40 лет с признаками насильственной смерти. По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления предусмотренных статьей 130 (Убийство) УК КР.

В ходе досудебного производства сотрудниками милиции была установлена личность трупа. Им оказался житель села Кум-Арык С.Э., 1964 года рождения.

Для раскрытия данного преступления сотрудниками милиции проводился ряд следственных и оперативных мероприятий.

"В результате слаженной работы сотрудников СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Панфиловского района на одной из улиц города Бишкек по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС ОВД Панфиловского района Г.А., 2004 года рождения", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, преступление совершенно на почве ссоры между молодым человеком и убитым, где подозреваемый нанес телесные повреждения потерпевшему, после чего оставив его, скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Досудебное производство продолжается.