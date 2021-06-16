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Театр кукол в Бишкеке приостановил показ собственных представлений

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- Анастасия Карелина
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Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева приостановил показ спектаклей из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Как пояснил корреспонденту VB.KG художественный руководитель театра, режиссер Нурлан Асанбеков, два сотрудника театра заболели, поэтому было принято решение временно приостановить показ представлений. Скорее всего, с любимыми сказочными героями и артистами, их оживляющими, маленькие зрители встретятся уже осенью.

"Несмотря на то, что театр не показывает представления, творческая работа коллектива не прекращается. Мы готовимся к новым постановкам. Сейчас разрабатываем декорации и костюмы. Надеюсь, что еще до отпуска начнем репетировать. В планах у нас две работы - постановки на русском и кыргызском языках. Но, возможно, в грядущем сезоне успеем выпустить еще и третий, тоже на кыргызском", - рассказал Нурлан Асанбеков.


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URL: https://www.vb.kg/402243
Теги:
театр, коронавирус
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