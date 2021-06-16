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Тенгиз Болтурук: Ожидается увеличение объемов добычи золота

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- Виктория Гунгер
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 15 июня, ознакомился с работой рудника "Кумтор" после введения на нём временного внешнего управления, сообщил Тенгиз Болтурук на своей странице в соцсети.

Он отметил, что главу государства проинформировали, что рудник работает бесперебойно и в штатном режиме, работники ЗАО "Кумтор Голд Компани" с пониманием встретили введение внешнего управления, заработные платы им выдаются вовремя и в полном объеме, все выплаты и налоги в бюджет страны осуществляются по плану.

С целью предоставления студентам вузов практических знаний, а также обеспечения резерва кадров в данной отрасли, компания запустила программу летней практики, а также программу двухлетней стажировки для выпускников вузов страны.

- Президент осмотрел золотоизвлекающую фабрику. Отмечено, что меньше чем за месяц временного внешнего управления "Кумтор Голд Компани" продало 44 тыс. унций золота, в результате получена валовая прибыль в размере 40 млн долларов США. А после начала разработки более богатой руды ожидается увеличение объемов добычи золота, - подчеркнул Тенгиз Болтурук.


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URL: https://www.vb.kg/402246
Теги:
золото, Кыргызстан, Кумтор, #Кумтор
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