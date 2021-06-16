Владелец "Карвен групп" задержан за мошенничество - подробности от ГКНБ

По факту мошенничества задержан владелец ассоциации компаний "Карвен групп" Генрих Балян. Пресс-служба ГКНБ распространила официальной сообщение.

В рамках проводимой ГКНБ работы, направленной на обеспечение экономической безопасности страны, в том числе выявление и пресечение коррупционных проявлений в коммерческих структурах с государственной долей, установлен факт вывода денежных средств в особо крупном размере.

"В ходе досудебного производства, зарегистрированного по ст. 204 ч.3 УК КР (мошенничество), установлен сговор владельца ассоциации компаний "Карвен групп" Г.Б. с ответственными сотрудниками одного из банков с государственной долей, направленный на получение подставным лицом крупного кредита в размере 2,3 млн долларов США под залог неликвидного недвижимого имущества с чрезмерно завышенной оценочной стоимостью 670 000 долларов США", - информируют в ведомстве.

В ГКНБ отмечают, что расследованием получены неопровержимые доказательства предоставления Г.Б. указанного выше недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве частной собственности, в качестве залога для получения кредита без цели его погашения, с последующим присвоением Г.Б. полученных денежных средств в сумме 2,3 млн долларов США.

С учетом полученных доказательств, 15 июня Г.Б. был задержан по подозрению в совершении указанного преступления и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, а в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

"Следует отметить, что ранее в рамках данного уголовного дела был задержан бывший заместитель председателя правления указанного банка А.К., также имеющий непосредственное отношение к совершению данного преступления", - сообщили в госкомитете.