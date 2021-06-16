Депутатов ЖК просят не предпринимать мер по ухудшению положения бизнеса

27 мая на сайте Жогорку Кенеша был опубликован проект закона от депутата Саматбека Ибраева о внесении изменений в ряд нормативно правовых актов в сфере государственного социального страхования. Законопроектом предлагается установить ставки взносов в размере 15,25% для работодателей и 13% - для работников. Таким образом, общая ставка составит 28,25%, что выше действующей ставки (27,25%) на 1%.

На что бизнес-сообщество заявляет, что увеличение нагрузки на заработную плату сотрудников предприятий вызовет протесты со стороны рядовых работников как в коммерческих, так и бюджетных структурах, внося вклад в развитие социальной нестабильности.

Предприниматели выступают против данной инициативы, которая, по их словам, совершенно не учитывает ни текущую сложнейшую экономическую ситуацию, в которой оказался бизнес и работники страны из-за продолжающего уже больше года тяжелейшего экономического кризиса вызванного пандемией, политической нестабильностью, закрытием границ и другими факторами, ни основные направления государственной политики в этой сфере, направленные на снижение тарифов социальных выплат и сокращение теневого сектора экономики. Об этом они написали в открытом обращении в Жогорку Кенеш:

"В своем послании от 5 мая 2021 года необходимость по снижению тарифов социальных выплат также была озвучена и президентом Кыргызской Республики. Согласно поручению президента законопроект должен быть внесен в Жогорку Кенеш до 1 октября 2021 года. В настоящее время правительством Кыргызской Республики совместно с представителями бизнес-сообщества и экспертов в рамках рабочей группы по реформе в сфере государственного социального страхования разрабатывается концепция новых законопроектов и новой системы соцстрахования и пенсионного обеспечения. Бизнес-ассоциации уже предложили свою концепцию пенсионной реформы, которая предоставлена в аппарат Кабинета министров и Жогорку Кенеш КР, в которой предлагаются более действенные инструменты для улучшения системы социального страхования.

Предложенный Ибраевым законопроект является еще одним ярким примером того, как отдельными депутатами на свое усмотрение инициируются важнейшие изменения в законодательство, при этом не учитывая ни основных целей политики государств, ни предварительной огромной работы уже проведенной в этой сфере причем самим же парламентом. Ведь даже нынешним созывом Жогорку Кенеша в 2018 году создавалась межведомственная рабочая группа для выработки согласованного подхода к решению вопросов тарифной политики, и она также пришла к выводу о необходимости сокращения тарифов социальных отчислений.

Мы уже имеем негативные примеры того, что происходит, когда народные избранники не имеющие опыта ни в фискальной, ни в социальной политике пытаются проводить изменения в этой сложной и чувствительной сфере. В свое время при активном лоббировании ряда представителей депутатского корпуса, не учитывая массовые протесты как со стороны общественности, так и бизнес – сообщества был создан Фонд оздоровления трудящихся в нарушение действующего законодательство как по государственному социальному страхованию, так и по бюджетному праву. Законом была установлена абсурдная норма об обязательности внесения взносов в Федерацию профсоюзов - общественную организацию, действующую на добровольных началах. Результатом такого непрофессионализма явился закономерный итог. Федерация профсоюзов в настоящее время погрязла во внутренних дрязгах и коррупционных скандалах в борьбе за эти миллиардные потоки средств предпринимателей и работников, раскололась на две группы, между которыми идут суды, счета организации арестованы, никакого оздоровления трудящихся не производится.

Одним из показателей непонимания инициатором самих основ законопроектной деятельности является то, что депутат указывает, что принятие данного законопроекта не повлечет за собой негативных экономических и социальных последствий и законопроект не требует проведения анализа регулятивного воздействия, поскольку не направлен на регулирование предпринимательской деятельности. Как закон, напрямую увеличивающий нагрузку на фонд оплаты труда, может не относиться к регулированию предпринимательской деятельности и не нести никаких последствий? А какие тогда вообще законопроекты можно отнести к этой категории по мнению депутата?

Бизнес-сообщество Кыргызстана обращается к депутату Ибраеву с требованием отозвать своей законопроект и ко всем депутатам Жогорку Кенеша - с учетом нынешней катастрофической экономической ситуации в Кыргызстане не предпринимать никаких мер по ухудшению положения предпринимателей до конца срока своей деятельности".

1. Ассоциация малых ГЭС

2. Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов) Кыргызстана

3. Ассоциация ВИЭ

4. Ассоциация Банкетных Ресторанов и Ивенторов

5. Ассоциация развития АПК

6. Союз предпринимателей МСБ г Токмок

7. Международный деловой совет

8. Союз банков Кыргызстана

9. Американская торговая палата в Кыргызской Республики

10. Союз ювелиров и предпринимателей Кыргызской Республики

11. Ассоциация ювелиров ЕАЭС

12. Национальный альянс бизнес-ассоциаций

13. Ассоциация производителей алкогольной продукции

14. Союз предпринимателей Жайылского района и г. Кара- Балта

15. Ассоциация предприятий легкой промышленности "Легпром"

16. Ассоциация страховщиков Кыргызской Республики

17. Ассоциация предпринимателей "Евразийский Бизнес Клуб"

18. Сборная бизнеса Кыргызстана

19. Ассоциация плодоовощных предприятий Кыргызстана

20. Палата налоговых консультантов Кыргызской Республики

21. Бизнес-ассоциация ЖИА

22. Ассоциация операторов связи

23. Ассоциация таможенных брокеров Кыргызстана

24. Ассоциация Союз образовательных учреждений

25. Ассоциация переработки молока.