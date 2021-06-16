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Посол Франции в КР: Азимжан Аскаров - символ борьбы за права человека

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- Бакыт Басарбек
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Чрезвычайный и Полномочный посол Франции Франсуа Делаус выразил надежду, что дело правозащитника Азимжана Аскарова будет рассмотрено объективно. Об этом он заявил сегодня, 16 июня, на круглом столе посвящённом Международному дню пыток.

По его словам, это дело имело большой общественный резонанс.

⁃ Я не могу вмешиваться в дело Аскарова, но я надеюсь, что оно будет рассмотрено объективно. Аскаров является символом борьбы за права человека, - сказал Делаус.

Напомним, в сентябре 2010 года правозащитник Азимжан Аскаров был приговорён к пожизненному заключению по обвинению в соучастии в убийстве сотрудника милиции во время этнического конфликта на юге Кыргызстана в июне того же года. Известный правозащитник скончался 25 июля 2020 года в тюрьме. Аскарову было 69 лет.

Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) считает, что Европейский союз должен добиться справедливости в деле Азимжана Аскарова. Ранее Комитет ООН установил, что к правозащитнику применялись пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.


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URL: https://www.vb.kg/402265
Теги:
Азимжан Аскаров, посольство, права человека, пытки, Франция, Кыргызстан
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