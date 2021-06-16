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Поиски Орхана Инанды. МВД не разглашает подробности в интересах следствия

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- Оксана Гут
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В интересах следствия в настоящее время подробности оперативно-следственных мероприятий по розыску Орхана Инанды не разглашаются. Об этом заявила пресс-служба МВД КР.

"На всей территории Кыргызстана продолжаются усиленные оперативно-следственные мероприятия по розыску Орхана Инанды. По указанию министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции Улана Ниязбекова, проводятся поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшего. В поисковых мероприятиях задействованы свыше 1000 сотрудников органов внутренних дел", - напомнили в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что в рамках данного досудебного производства проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Досудебное производство по розыску кыргызстанца Орхана Инанды находится на контроле министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции Улана Ниязбекова.

"Широкомасштабная работа по установлению местонахождения гражданина Орхана Инанды продолжается, в интересах следствия в настоящее время подробности оперативно-следственных мероприятий не разглашаются", - заключили в МВД.

Напомним, основатель сети лицеев "Сапат", уроженец Турции Орхан Инанды пропал в ночь с 31 мая на 1 июня.


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URL: https://www.vb.kg/402267
Теги:
МВД, розыск, Турция, Кыргызстан, поиски
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